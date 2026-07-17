Se fue de Argentina a un pueblo de España que tiene apenas 14 habitantes y paga 150 euros de alquiler

Axel, el argentino que cambió su vida apostando a la tranquilidad de un pueblo rural de Europa. Foto: Hilux_aventura

Un pueblo casi vacío, pero con internet de alta velocidad

La tranquilidad tiene algunas exigencias. El pueblo más cercano está a 4 kilómetros, distancia que recorre caminando para ir al supermercado, la farmacia, el centro de salud o un restaurante. "Me gusta la naturaleza", explicó.

Aunque la aldea parece detenida en el tiempo, la tecnología también tiene su espacio. Axel reveló que su casa cuenta con fibra óptica, asistente virtual Alexa, luces inteligentes e incluso "hasta la puerta del gallinero es inteligente", según publica TN.

También destacó el papel que tuvo Nieves, una vecina que lo ayudó a integrarse. "Es la mujer que me abrió las puertas de su casa, de mi casa, de su corazón y que me enseñó todo lo que hoy sé sobre el huerto, sobre la vida en Asturias, sobre cómo cultivar", relató.

Más allá del bajo costo del alquiler, aseguró que el mayor beneficio de vivir allí es haber recuperado la calma. "Desde que llegué, me encontré con un silencio que yo hacía muchísimos años que había olvidado. El silencio real, el silencio de la noche y de la mañana, es un silencio natural que es maravilloso", afirmó.

Una postal del pueblo de Asturias, España, donde un argentino cambió su vida. Foto: Hilux_aventura

Durante el recorrido por la aldea mostró numerosas casas abandonadas y sostuvo que representan "una oportunidad" para repoblar estos pueblos.

En la antigua escuela local, una exalumna llamada Josefina recordó que allí había mapas y libros, entre ellos Don Quijote de la Mancha, y lamentó que "todo se perdió". También evocó una época con muchos más chicos y resumió el cambio con una frase: "Siempre dicen que la muerte de los pueblos sucedió porque empezaron a marcharse los jóvenes".

El problema de la despoblación en zonas rurales de Europa es cada vez más marcado, empujado también por la baja de la natalidad. Y es por eso que diversos pueblos ofrecen casas, trabajo y la posibilidad de una nueva vida a cambio de no desaparecer.