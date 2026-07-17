Se fue de Argentina a un pueblo de España que tiene apenas 14 habitantes y paga 150 euros de alquiler

Lo que para muchos sería un lugar olvidado, para Axel se convirtió en el escenario de una nueva vida. El argentino decidió mudarse a un pequeño pueblo de Asturias, España, donde viven apenas 14 personas y alquila una casa por 150 euros al mes.
Su historia se conoció a través del canal de YouTube Hilux Aventura, del influencer Álvaro, quien recorre "lugares olvidados" para contar las historias de sus últimos habitantes.
Antes de llegar a ese rincón rodeado de montañas y casas de piedra, Axel atravesó una búsqueda frustrante. Contó que envió más de 140 correos electrónicos a inmobiliarias de Avilés, Gijón y Oviedo, pero todas las respuestas fueron negativas. Finalmente recibió una llamada, visitó la casa y la alquiló de inmediato.
Un pueblo casi vacío, pero con internet de alta velocidad
La tranquilidad tiene algunas exigencias. El pueblo más cercano está a 4 kilómetros, distancia que recorre caminando para ir al supermercado, la farmacia, el centro de salud o un restaurante. "Me gusta la naturaleza", explicó.
Aunque la aldea parece detenida en el tiempo, la tecnología también tiene su espacio. Axel reveló que su casa cuenta con fibra óptica, asistente virtual Alexa, luces inteligentes e incluso "hasta la puerta del gallinero es inteligente", según publica TN.
También destacó el papel que tuvo Nieves, una vecina que lo ayudó a integrarse. "Es la mujer que me abrió las puertas de su casa, de mi casa, de su corazón y que me enseñó todo lo que hoy sé sobre el huerto, sobre la vida en Asturias, sobre cómo cultivar", relató.
Más allá del bajo costo del alquiler, aseguró que el mayor beneficio de vivir allí es haber recuperado la calma. "Desde que llegué, me encontré con un silencio que yo hacía muchísimos años que había olvidado. El silencio real, el silencio de la noche y de la mañana, es un silencio natural que es maravilloso", afirmó.
Durante el recorrido por la aldea mostró numerosas casas abandonadas y sostuvo que representan "una oportunidad" para repoblar estos pueblos.
En la antigua escuela local, una exalumna llamada Josefina recordó que allí había mapas y libros, entre ellos Don Quijote de la Mancha, y lamentó que "todo se perdió". También evocó una época con muchos más chicos y resumió el cambio con una frase: "Siempre dicen que la muerte de los pueblos sucedió porque empezaron a marcharse los jóvenes".
El problema de la despoblación en zonas rurales de Europa es cada vez más marcado, empujado también por la baja de la natalidad. Y es por eso que diversos pueblos ofrecen casas, trabajo y la posibilidad de una nueva vida a cambio de no desaparecer.
En pocas palabras
- Cambio de vida: un argentino se mudó a una aldea de 14 habitantes en Asturias, España.
- Costos y Conectividad: paga 150 euros de alquiler y cuenta con fibra óptica en su hogar.
- Motivación: buscó recuperar la calma y el silencio natural, lejos del ritmo urbano.