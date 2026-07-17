Planta de ruda: qué significa cuando se seca y con qué elemento solucionar el problema

Las cáscaras de huevo deben ser lavadas antes de usarse.

Al regarla en exceso o tenerla en una tierra desgastada y sin nutrientes, la planta se debilita. Al no poder absorber lo que necesita del suelo, comienza a mostrarse seca, opaca y sin vida por fuera.

El elemento definitivo para salvar tu ruda

Si notas que tu ruda está debilitada pero todavía conserva algunas partes verdes, no corras a ahogarla con más agua ni utilices fertilizantes químicos fuertes que puedan quemarla. El elemento casero y natural que se convertirá en tu mejor aliado para solucionar este problema son las cáscaras de huevo.

Este residuo cotidiano de la cocina es una fuente extraordinaria de calcio, un mineral esencial que regula el pH del suelo, fortalece las paredes celulares de la planta y le da la resistencia necesaria para combatir plagas y reponerse del estrés.

Para aplicarlo correctamente y devolverle la vida a tu ruda, debés seguir estos sencillos pasos:

1. Prepará el abono casero: enjuagá las cáscaras de huevo para quitar los restos de clara y déjalas secar al sol. Una vez secas, trituralas o licualas por completo hasta obtener un polvo fino.

2. Aplicación directa: espolvoreá este polvo directamente sobre la tierra, alrededor de la base de la ruda, e integralas suavemente con la ayuda de un rastrillo o tenedor para que penetre bien en el sustrato.

3. Poda de emergencia: con una tijera desinfectada, cortá todas las ramas que estén totalmente secas. Esto le permitirá a la planta redirigir toda la energía y los nuevos nutrientes del calcio únicamente hacia los brotes nuevos y sanos.