El truco de los jardineros para que la planta alegría del hogar florezca todo el año

Esta especie es conocida popularmente como alegría del hogar. Imagen: Pexels.

El truco clave para que la alegría del hogar florezca todo el año

La recomendación más importante para cuidar esta planta es mantener un equilibrio justo entre sombra parcial y humedad constante. Lo ideal es ubicarla en un lugar muy iluminado pero sin sol directo, ya que puede quemar sus hojas, sobre todo en verano.

Por otro lado, la alegría del hogar prefiere suelos bien drenados y ricos en materia orgánica. Puede ser una mezcla de tierra, turba y un poco de perlita. Si se cultiva en maceta, es mejor conseguir un recipiente con orificios de drenaje y buen tamaño.

Esta especie de planta nativa del este de África. Imagen: Pixabay.

El riego de la planta debe ser recurrente, ya que prefiere la tierra constantemente húmeda. Eso sí, no hay que encharcar la tierra, ya que se pueden pudrir las raíces.

En inviero con un riego a la semana la alegría del hogar estará bien. En verano exige aumentar la frecuencia a dos o tres riegos semanales, e incluso más en zonas muy cálidas.