El truco de los jardineros para que la planta alegría del hogar florezca todo el año

Esta planta es originaria del este de África, principalmente de Tanzania y Mozambique. Tiene tallos carnosos y firmes, con hojas verdes brillantes y una floración abundante que se presenta en tonos como rosa, rojo, lila, blanco o naranja. Prospera tanto en interiores como en exteriores, ya que es una especie muy versátil.
En este artículo te contamos todo acerca de la planta y además, exploramos el truco que utilizan los jardineros para favorecer la floración de la alegría del hogar. Se trata de una especie sencilla de cuidar, aunque eso no quiere decir que necesita ciertas atenciones para poder disfrutar de sus hermosas flores.
El truco clave para que la alegría del hogar florezca todo el año
La recomendación más importante para cuidar esta planta es mantener un equilibrio justo entre sombra parcial y humedad constante. Lo ideal es ubicarla en un lugar muy iluminado pero sin sol directo, ya que puede quemar sus hojas, sobre todo en verano.
Por otro lado, la alegría del hogar prefiere suelos bien drenados y ricos en materia orgánica. Puede ser una mezcla de tierra, turba y un poco de perlita. Si se cultiva en maceta, es mejor conseguir un recipiente con orificios de drenaje y buen tamaño.
El riego de la planta debe ser recurrente, ya que prefiere la tierra constantemente húmeda. Eso sí, no hay que encharcar la tierra, ya que se pueden pudrir las raíces.
En inviero con un riego a la semana la alegría del hogar estará bien. En verano exige aumentar la frecuencia a dos o tres riegos semanales, e incluso más en zonas muy cálidas.