River se mide ante Aldosivi por la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

River enfrenta este viernes a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina. Desde las 21.45, en el estadio Padre Martearena de Salta, el Millonario pondrá a prueba sus refuerzos y buscará avanzar de fase en el certamen.
River se mide ante Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina en Salta
River enfrenta este viernes a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina. Desde las 21.45, en el estadio Padre Martearena de Salta, el Millonario pondrá a prueba sus refuerzos y buscará avanzar de fase en el certamen.
El vencedor del encuentro se medirá en octavos de final con Independiente Rivadavia, que viene de dejar afuera a Tigre en Córdoba.
River viene de vencer 1 a 0 a Ciudad de Bolívar por 32avos de final. Para este encuentro, el Chacho Coudet tiene que resolver quién ocupará el lugar de Driussi en el frente de ataque ya que el delantero sufrió un desgarro y volvió a quedar al margen por una lesión muscular.
El entrenador analiza tres opciones para reemplazarlo: Joaquín Freitas, Rafael Santos Borré o Lucas Beltrán, estos dos últimos ya como refuerzos del elenco de Núñez.
Por su parte, Aldosivi viene de dejar en el camino a San Miguel con una goleada 3 a 0 en la instancia anterior del certamen. El Tiburón quiere dejar atrás el fatídico primer semestre de 2026, donde no consiguió ninguna victoria en el Torneo Apertura y lucha por mantener la categoría.
River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Aldosivi: Lucas Acosta; Elías López, Néstor Breitenbruch, Nicolás Zalazar, Federico Laureli; Rochi González, Nicolás Linares, Matías Godoy, Agustín Palavecino o Lucas Castro; Tomás Fernández y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.
Hora: 21:45
TV: TyC Sports
Árbitro: Andrés Gariano
Estadio: Padre Martearena de Salta