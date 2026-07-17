A solas con una bruja mendocina: 12 respuestas sobre lo que la gente cree de la magia negra

1. ¿Podés predecir la muerte de una persona? ¿Alguna vez te pasó?

"Sí, se puede predecir la muerte de una persona. En mi caso, lo hago porque tengo una comunicación más directa con San la Muerte, el intermediario", explicó.

"Sí me ha pasado, bastante seguido, justamente con personas que quizás hemos podido hacer algo para ayudarlos y no se pudo porque la persona no me creía y terminó sucediendo", aclaró la hechicera mendocina.

2. ¿Cómo puede saber una persona si le hicieron magia negra? ¿Quién puede hacerlo?

"Hay muchas situaciones, porque hay diferentes tipos de trabajos de magia negra. Mayormente, se nota cuando a las personas se les empieza a bloquear el tema del dinero o empieza a tener afecciones que antes no tenía, como ansiedad, frustración, agobio; e incluso malestares como dolores de cabeza persistentes o en las extremidades como los tobillos y las muñecas", reveló Velázquez.

Además, contó que también comienzan a aparecer las enfermedades como afecciones cardíacas, pero al ir al hospital no hay ninguna causa médica que esté afectando. "Ahí es cuando la gente empieza a buscar una solución por otro lado".

Entre otras causas, la bruja mencionó: desesperación, falta de sueño, muchas ganas de dormir, mala circulación en la sangre, hormigueos. Obviamente, esto primero tiene que ser revisado por un médico".

3. ¿Se puede deshacer un trabajo de magia negra? ¿Quién puede hacerlo?

"Sí, se puede". La vidente explicó que este proceso lleva su tiempo y preparación, ya que no todos los trabajos se quitan de la misma manera.

Hay muchos tipos de magia negra, por lo que "no todos pueden tener acceso a hacer limpiezas de ese tipo porque hay que estar preparado para enfrentarse a entidades y bajos astrales", aclaró.

4. ¿Qué rituales nunca aceptarías hacer aunque te paguen una fortuna?

"Los rituales que no haría por más de que me paguen fortuna son los trabajos de destrucciones infantiles por un tema de paz mental y tranquilidad con la vida", dijo Celeste y se sinceró: "Tengo hijos y sé lo que se sufre: a mi familia tampoco le haría trabajos de magia negra".

5. ¿Todo lo que se hace en magia negra tiene un karma o un precio para quien lo pide?

"No, no todo lo que se hace con magia negra tiene karma. Hay un mandamiento satanista que tiene que ver con 'no provocar daño si no te lo han hecho antes a tí'", explicó.

Por lo tanto, "si hacés daño a una persona que jamás te hizo daño, obviamente vas a tener un karma", aclaró la bruja de magia negra mendocina.

6. ¿Cuáles son los elementos o rituales que nunca hay que mezclar porque pueden salir muy mal?

"Hay muchas cosas que no se pueden mezclar", anticipó. Por ejemplo, no se pueden mezclar deidades si no están afianzadas, porque algunas son muy celosas.

Con respecto a los elementos que no se pueden usar, la bruja aclaró que mucha gente sigue los rituales que ven en TikTok y no están buenos porque no están bien armados.

"Hay gente que ha terminado muerta, me pasó con una chica en México que hizo un ritual por cuenta propia", confesó.

7. ¿Realmente existen los amarres de amor? ¿Qué consecuencias tienen?

"Los amarres de amor existen", contó Velázquez y aclaró que la gente, a veces, malinterpreta lo que es un amarre y lo que es un retorno.

Y en ese sentido expresó: "Los amarres existen cuando dos personas están en pareja o cuando ya se hizo un trabajo de retorno; entonces ahí se amarra"..

Mientras tanto, "también existen los sometimientos, que justamente son para someter. Los amarres son para unir y eliminar a terceros que se encargan de afectar a una relación".

8. ¿Se puede hacer un ritual para atraer dinero, trabajo o prosperidad?

"Se puede hacer ese tipo de rituales, con magia negra o magia blanca", contó. No obstante, la energía de la persona que realiza el ritual tiene mucho que ver.

9. ¿Qué es lo más impactante o inexplicable que viste en todos estos años?

"Una de las cosas más impactantes que me pasaron es que me pidieron la destrucción para un niño, y obviamente no accedí", volvió a remarcar.

"Hace dos años recibí la consulta de una chica de México y cuando hablé con ella sentí algo raro. Después, cuando comenzamos con la consulta, me di cuenta de que la chica corría un riesgo de vida bastante grande y yo accedo a confesárselo", contó.

"Entonces le pregunté qué trabajos de brujería había hecho caseros y resultó que uno de los rituales, para que su expareja regresara, le abrió un portal que le trajo una deidad bastante imponente y fuerte. Esos portales no los había podido cerrar, pero ella no me creyó y a los dos días me habló su amiga para contarme que falleció".

10. ¿Cuál es el mayor mito sobre la magia negra que la gente cree y no es cierto?

"Mucha gente piensa que todo lo que viene de la magia negra es malo y hay un error muy grande en ese punto", admitió.

"Con magia negra se puede sanar a una persona, curar enfermedades, quitar trabajos pesados, ayudar en los desequilibrios emocionales y ayudar a conseguir estabilidad económica", aclaró la bruja mendocina.

11. ¿Hay lugares donde nunca entrarías porque tienen una energía muy pesada?

"Sé canalizar las energías y trato de hacer una barrera de bloqueo para que no me absorban, pero sí suelo entrar a un lugar y notar cuando está afectado energéticamente. No tengo miedo, pero evito lugares como cementerios o iglesias".

"De la Iglesia sale la energía central. Hay muchas cosas ocultas y energías de rituales, por eso cuando uno entra se siente cansado y le duele la cabeza". aclaró.

12. ¿Qué objeto nunca tendrías en tu casa porque, según tus creencias, puede atraer energías negativas?

"En mi casa no tengo ningún santo ni cruces, porque las deidades son muy celosas y tengo respeto a San La Muerte", confesó.

Personalmente, contó que en su casa "no tendría un duende porque son muy revoltosos, hacen muchas travesuras y tenés que estar buscando lo que se llevan, pero hay gente que tiene y sabe cómo darle sus caprichos", cerró.