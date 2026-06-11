Sus rituales de magia negra son estremecedores y lanzó una fuerte advertencia: "El karma puede ser muy grande"

celeste velázquez- bruja de magia negra

Cómo comenzó a trabajar con magia negra

Celeste contó que sus primeros pasos fueron dentro de la llamada magia blanca. Sin embargo, aseguró que un chamán la convenció de aprender magia negra para protegerse de situaciones negativas que comenzó a atravesar mientras ayudaba a otras personas.

"Me dijo que tenía que aprender a utilizar la magia negra para defenderme", recordó. A partir de allí comenzó a experimentar con distintos rituales hasta comprobar, según su relato, que los resultados que buscaba se concretaban.

Amarres, sometimientos y cierres de camino: los trabajos más pedidos

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Según explicó la bruja, la mayoría de las consultas están vinculadas con conflictos sentimentales. Por eso los trabajos más solicitados son los amarres, los sometimientos, los cierres de camino y distintas prácticas relacionadas con el amor y las relaciones personales.

Para realizar estos rituales utiliza elementos como velas, inciensos, esencias, miel, arroz, lentejas, cuarzos, telas, animales y otros objetos que varían según cada pedido.

La bruja aseguró que detrás de estas consultas suele haber personas que buscan estabilidad emocional. "La gente busca respuestas en la parte amorosa", sostuvo.

También reveló que existen límites que decidió no cruzar. El caso que más la impactó fue el pedido de un trabajo de destrucción contra un niño. "Tengo hijos y jamás haría algo así", afirmó. Por ese motivo, explicó que rechaza trabajos de destrucción y cualquier ritual que involucre perjudicar a menores.

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El precio de la magia negra: cómo actúa el karma

Respecto al karma, aseguró que quienes solicitan trabajos negativos pueden sufrir consecuencias emocionales, económicas, familiares o de salud. "El karma puede ser muy grande y muy variado", advirtió.

Después de años escuchando historias ajenas, Celeste asegura que aprendió a valorar más la vida, desarrollar paciencia y comprender el sufrimiento de otras personas. Sin embargo, mantiene una mirada realista sobre su actividad. "Sé lo que hago. Sé que cosas buenas también recibo porque cosas buenas hago, pero tengo claro que no voy a ir al Cielo", concluyó.