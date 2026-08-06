Cómo limpiar y destapar las canaletas de los techos de la casa de forma segura

Cómo limpiar y destapar las canaletas.

Por qué hay que limpiar las canaletas de la casa y cuáles son las consecuencias de no hacerlo

Limpiar las canaletas de los techos es una tarea que se debe realizar con frecuencia y detalle. Las canaletas cumplen una función esencial para la casa: recogen el agua de lluvia para que no se filtre por las paredes y guían el caudal hacia los desagües.

Las canaletas de una casa no solo distribuyen el agua de lluvia; también son necesarias para que las paredes exteriores no se llenen de humedad. Es básicamente un sistema de drenaje externo que evita problemas de toda la casa, sin importar la zona.

Limpia las canaletas con frecuencia para que no se tapen.

Las canaletas se tapan y se ensucian con hojas secas, tierra que trae el viento, polvo, polen, ramas y todo tipo de suciedad. Todo ello sumado al agua de lluvia puede ir deteriorando poco a poco la estructura y, en el peor de los casos, se puede romper u oxidar.

Al romperse o tener filtraciones, las canaletas de la casa generan goteras internas, manchas de humedad, dañan la pintura o los cimientos.

Paso a paso: cómo limpiar las canaletas del techo de la casa

Para limpiar las canaletas de la casa hay que tomar medidas de seguridad y usar una escalera bien firme y segura. Conviene hacerlo en un día de sol, sin lluvia ni hielo. Si no puedes limpiarla, busca ayuda profesional.