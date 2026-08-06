Cómo limpiar y destapar las canaletas de los techos de la casa de forma segura

Para limpiar las canaletas hay que considerar varias cosas o puntos de seguridad. Al tratarse de una estructura ubicada en el techo de la casa, no se puede destapar o arreglar sin conocimiento previo.
Hoy te explico cómo se puede limpiar una canaleta, cómo hay que mantenerlas para que no se tapen y qué arreglos se pueden hacer de manera casera en esta zona del techo.
Por qué hay que limpiar las canaletas de la casa y cuáles son las consecuencias de no hacerlo
Limpiar las canaletas de los techos es una tarea que se debe realizar con frecuencia y detalle. Las canaletas cumplen una función esencial para la casa: recogen el agua de lluvia para que no se filtre por las paredes y guían el caudal hacia los desagües.
Las canaletas de una casa no solo distribuyen el agua de lluvia; también son necesarias para que las paredes exteriores no se llenen de humedad. Es básicamente un sistema de drenaje externo que evita problemas de toda la casa, sin importar la zona.
Las canaletas se tapan y se ensucian con hojas secas, tierra que trae el viento, polvo, polen, ramas y todo tipo de suciedad. Todo ello sumado al agua de lluvia puede ir deteriorando poco a poco la estructura y, en el peor de los casos, se puede romper u oxidar.
Al romperse o tener filtraciones, las canaletas de la casa generan goteras internas, manchas de humedad, dañan la pintura o los cimientos.
Paso a paso: cómo limpiar las canaletas del techo de la casa
Para limpiar las canaletas de la casa hay que tomar medidas de seguridad y usar una escalera bien firme y segura. Conviene hacerlo en un día de sol, sin lluvia ni hielo. Si no puedes limpiarla, busca ayuda profesional.
- Lo principal para comenzar a limpiar es colocar la escalera sobre una base plana y firme. Utiliza guantes de trabajo.
- Retira las hojas secas, las ramas y la tierra con las manos, una pala de jardín y coloca todo en un balde.
- Con un cepillo de escoba, limpia la tierra pegada en las canaletas.
- Para terminar de limpiar, pasa agua con una manguera por todo el canal y revisa que el desagüe de bajada no esté tapado.
En pocas palabras
- Canaletas: Recolectan agua de lluvia para proteger paredes y cimientos del hogar de filtraciones y humedad.
- Limpieza: Se realiza con seguridad usando escalera firme, guantes, pala y balde para retirar hojas y tierra.
- Mantenimiento: Esencial para evitar obstrucciones y daños en la estructura, como roturas y óxido.