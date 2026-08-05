Si no tomaste caña con ruda el 1 de agosto, te contamos qué podría pasarte según la tradición

Cuando el reloj marca 1 de agosto, quienes creen en el poder de los rituales toman caña con ruda para recibir el nuevo mes con un acto que, según la famosa creencia popular, atrae los tres pilares que toda persona busca: salud, dinero y buena suerte.
Sin embargo, hay quienes se enteraron tarde porque desconocían el ritual y otros olvidaron hacerlo a tiempo. Cuando esto pasa, muchos se preguntan qué sucede si se olvidan de cumplir con la tradición que tantos beneficios trae. Te lo contamos.
Qué pasa si no tome caña con ruda el 1 de agosto
Aunque el 1.º de agosto es la fecha tradicional para beber la caña con ruda, se cree que quienes no pudieron hacerlo ese día tienen tiempo hasta el 15 de agosto. Si bien la recomendación es realizar el ritual el 1° de agosto y en ayunas,el efecto del mismo no pierde poder si pasan los días.
De hecho, muchas personas consideran que lo importante es mantener viva la tradición y cumplir con el gesto simbólico, aunque sea unos días más tarde.
Así que, si no tomaste caña con ruda el 1 de agosto tranquilo/a. El ritual todavía puede realizarse durante los días siguientes, por lo que no todo está perdido.
Por qué se hace en agosto y cuáles son los beneficios
Para los pueblos originarios del noreste argentino, Paraguay y parte de Brasil, agosto era considerado un mes difícil, ya que coincidía con las bajas temperaturas, la escasez de alimentos y la aparición de enfermedades.
Para protegerse de esas adversidades, comenzaron a consumir una mezcla de caña y ruda, ya que para ellos, ayudaba a fortalecer el cuerpo y a alejar los males. Con el paso del tiempo, la práctica se fusionó con la celebración de la Pachamama y dio lugar al ritual que se hace actualmente.
Entre sus beneficios se encuentran:
- Ayuda a dejar atrás las malas energías.
- Ahuyenta la mala suerte
- Atrae la buena fortuna
- Promueve el inicio de nuevas etapas con salud y bienestar.
- Atrae prosperidad y abundancia.
- Según las creencias, ayuda contra las enfermedades protegiendo a la persona.
- Renueva las fuerzas y energías personales para afrontar el resto del año.
- Honra a la Pachamama y agradece por los frutos recibidos.
En pocas palabras
- Ritual tradicional: En agosto se toma caña con ruda para atraer salud, dinero y buena suerte.
- Flexibilidad de fechas: Si no se hizo el 1 de agosto, hay tiempo hasta el 15 para cumplir con la tradición.
- Origen y beneficios: El ritual protege de enfermedades y malas energías, atrayendo prosperidad.