Si no tomaste caña con ruda el 1 de agosto, te contamos qué podría pasarte según la tradición

De hecho, muchas personas consideran que lo importante es mantener viva la tradición y cumplir con el gesto simbólico, aunque sea unos días más tarde.

Así que, si no tomaste caña con ruda el 1 de agosto tranquilo/a. El ritual todavía puede realizarse durante los días siguientes, por lo que no todo está perdido.

Por qué se hace en agosto y cuáles son los beneficios

La creencia popular sostiene que puede hacerse hasta el 15 de agosto si es que no se pudo cumplir a inicio de mes.

Para los pueblos originarios del noreste argentino, Paraguay y parte de Brasil, agosto era considerado un mes difícil, ya que coincidía con las bajas temperaturas, la escasez de alimentos y la aparición de enfermedades.

Para protegerse de esas adversidades, comenzaron a consumir una mezcla de caña y ruda, ya que para ellos, ayudaba a fortalecer el cuerpo y a alejar los males. Con el paso del tiempo, la práctica se fusionó con la celebración de la Pachamama y dio lugar al ritual que se hace actualmente.

Entre sus beneficios se encuentran: