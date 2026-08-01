Quemar una planta de ruda en casa: por qué hay que hacerlo cada 1 de agosto

Por qué hay que quemar ruda en casa el 1 de agosto

La ruda es una planta conocida por su fuerte energía y propiedades espirituales. En diversas culturas, como el feng shui, se utiliza como herramienta para rituales de purificación y protección. Dentro de casa, la ruda es vista como un escudo contra energías, atrayendo armonía y bienestar a quienes viven allí.

La ruda es una planta que todos tenemos en casa y carga consigo un profundo significado espiritual capaz de traer beneficios.

En el feng shui, la ruda se destaca por su capacidad para equilibrar las energías de los espacios y mantener una casa libre de vibraciones negativas, favoreciendo la prosperidad y tranquilidad, dos factores muy buscados a inicio de mes.