Quemar una planta de ruda en casa: por qué hay que hacerlo cada 1 de agosto

La ruda es una planta que ha sido utilizada desde tiempos ancestrales en diversos rituales y prácticas espirituales, como por ejemplo el de quemar sus hojas en el interior del hogar cada inicio de mes para atraer muchos beneficios. ¿Cómo hacerlo y para qué sirve?
Por qué hay que quemar ruda en casa el 1 de agosto
La ruda es una planta conocida por su fuerte energía y propiedades espirituales. En diversas culturas, como el feng shui, se utiliza como herramienta para rituales de purificación y protección. Dentro de casa, la ruda es vista como un escudo contra energías, atrayendo armonía y bienestar a quienes viven allí.
En el feng shui, la ruda se destaca por su capacidad para equilibrar las energías de los espacios y mantener una casa libre de vibraciones negativas, favoreciendo la prosperidad y tranquilidad, dos factores muy buscados a inicio de mes.
En este sentido, quemar ruda ayuda a:
- Limpiar energéticamente tu casa
- Renueva el ambiente, eliminando obstáculos emocionales y espirituales.
- Trasforma tu espacio en un refugio de paz.
- Purifica el ambiente, da lugar a la armonía y al positivismo.
- La ruda es un escudo protector contra las energías vibras, el mal de ojo y la envidia.
- Quemar ruda atrae la fortuna
- En el feng shui, la ruda se asocia con la buena suerte y la prosperidad
- Quemar ruda facilita la conexión con nuestro interior.
Cómo es el ritual de quema de ruda
Primero que nada, es necesario que prepares el espacio asegurándote de que la casa esté limpia y ventilada para facilitar el flujo de energía. Ahora toma un manojo de ruda seca y préndelo hasta que el humo empiece a salir.
Recorre cada rincón de la casa, permitiendo que el humo de la ruda limpie las energías estancadas. Presta especial atención a las esquinas y entradas al hogar. Finalmente, agradece y apaga el manojo de ruda.
En pocas palabras
- Quemar ruda: Ritual para atraer prosperidad y abundancia, con significado según el feng shui.
- Propiedades de la ruda: Limpia energéticamente, renueva el ambiente y protege contra energías negativas.
- Ritual de quema: Recorrer la casa con ruda seca encendida para purificar espacios y atraer armonía.