Si tenes una planta de ruda en tu casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar

La ruda, en este caso, tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar. Primero, porque es una herramienta de protección, un amuleto para atraer la buena energía y una aliada magnífica para neutralizar vibraciones negativas. Además, atrae prosperidad económica, ayuda a cultivar la calma, la claridad y la fluidez en el hogar.

Es una planta ideal para protegerse contra hechizos, maldiciones y envidia y es la mejor amiga de la purificación y la buena suerte.

planta de ruda (2) La ubicación de la ruda en el hogar es clave para potenciar sus efectos. Foto Meteored Chile

Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. No es ponerla por ponerla en cualquier lugar, sino más bien el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.

En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería y que te beneficie, poner la ruda en el lugar indicado ayuda a su propósito.