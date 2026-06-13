Si tenes una planta de ruda en tu casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar

Todos tenemos o hemos tenido en casa la famosa planta de ruda, sin duda un clásico argentino. Estas se convirtieron en protagonistas por su estética original para embellecer cualquier entorno y su fácil cuidado. Sin embargo, dentro del Feng Shui, estas plantas tienen un significado mucho más profundo que va más allá de lo visual. ¿ Qué significa tener una?
Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas que eliges tener en cada lugar que les designas también significan algo. La ruda es una planta que tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar.
Si tenés una planta de ruda en tu casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar
Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Si bien los amantes de la jardinería saben que la planta de ruda tiene beneficios y su presencia va mucho más allá de lo que todos creen.
La ruda, en este caso, tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar. Primero, porque es una herramienta de protección, un amuleto para atraer la buena energía y una aliada magnífica para neutralizar vibraciones negativas. Además, atrae prosperidad económica, ayuda a cultivar la calma, la claridad y la fluidez en el hogar.
Es una planta ideal para protegerse contra hechizos, maldiciones y envidia y es la mejor amiga de la purificación y la buena suerte.
Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. No es ponerla por ponerla en cualquier lugar, sino más bien el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.
En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería y que te beneficie, poner la ruda en el lugar indicado ayuda a su propósito.
- Entrada principal de la casa, del lado izquierdo: se asocia con la protección familiar.
- Cocina: refuerza la salud y aleja las discusiones.
- Lugar de trabajo: favorece la concentración y el flujo económico, ya que conecta con la abundancia.
- Esquina sureste del hogar: para activar la energía financiera.