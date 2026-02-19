Cómo usar ruda para limpiar las malas energías del hogar

Según el Feng Shui, la planta de ruda es una de las más poderosas a la hora de proteger a los ocupantes de un hogar y por eso recomiendan colocarla en la entrada de la vivienda, pero también puede ocurrir que las malas energías ya estén dentro del hogar y allí se sugiere usar la ruda de otra manera.

Cómo limpiar las malas energías con planta de ruda

La filosofía oriental sostiene que la planta de ruda aleja todo lo malo y atrae lo bueno. Además de tener una de ellas, también se la puede utilizar para limpiar el hogar y para ello hay varias maneras de hacerlo, como: