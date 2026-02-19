Cómo usar ruda para limpiar las malas energías del hogar

La planta de ruda es una de las favoritas de muchas personas y por varias razones. Es muy fácil de cuidar y mantener, tiene un aroma atrapante y según el Feng Shui, es ideal para alejar las malas energías y atraer la buena suerte y la abundancia.
Según el Feng Shui, la planta de ruda es una de las más poderosas a la hora de proteger a los ocupantes de un hogar y por eso recomiendan colocarla en la entrada de la vivienda, pero también puede ocurrir que las malas energías ya estén dentro del hogar y allí se sugiere usar la ruda de otra manera.
Cómo limpiar las malas energías con planta de ruda
La filosofía oriental sostiene que la planta de ruda aleja todo lo malo y atrae lo bueno. Además de tener una de ellas, también se la puede utilizar para limpiar el hogar y para ello hay varias maneras de hacerlo, como:
- Velas de ruda: estas se pueden comprar en cualquier tienda o comercio dedicado a la venta de elementos esotéricos. Vienen de diferente tamaño, pero con las más pequeñas van a bastar. La idea es encender la vela pensando, al mismo tiempo, para que se la quiere utilizar.
- Incienso de ruda: esta es una de las opciones más utilizadas, se trata de encender este elemento y rociar el humo por toda la casa e incluso alrededor de las personas o animales.
- Ruda seca: La ruda seca es ideal, sostienen los que creen en el Feng Shui, para casos de mucho estrés o de mal ambiente en el hogar. En este caso, hay que quemar unas hojas dentro de un recipiente para que todo lo malo comience a desaparecer.
Cómo cuidar la planta de ruda para atraer la suerte
La planta de ruda no requiere de grandes cuidados, por el contrario, es muy apreciada por esta razón y porque crece en lugares templados o fríos. Solo hay que tener cuidado con que no le dé el sol de manera directa o protegerla si la temperatura es muy baja.
En cuanto al riego, la planta de ruda requiere que se le dé agua unas dos o tres veces a la semana. De esa manera crecerá fuerte para proteger el hogar.