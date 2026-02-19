El Paso Cristo Redentor se verá, una vez más, interrumpido por pedido de las autoridades chilenas. Esta vez no será por un accidente vial o por las inclemencias climáticas, sino porque se realizará un operativo de desinfección tras el hallazgo de un mosquito Aedes Aegypti, vector de dengue.
El Paso Cristo Redentor cierra este jueves por 24 horas para todo tipo de vehículos
El corte en el Paso Cristo Redentor será desde el mediodía de este jueves hasta el mediodía del viernes. Se debe al hallazgo de un mosquito vector de dengue
Según el comunicado que enviaron las autoridades del complejo fronterizo Los Libertadores, se procederá al cierre temporal del tránsito vehicular por el túnel internacional del Paso Cristo Redentor para realizar "una aplicación química" luego del "hallazgo de ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes Aegyptis", es decir, el mosquito posible portador del dengue.
Por esta medida especial, el tránsito será cortado a las 10 de este jueves en Uspallata y en Guardia Vieja, mientras que las aduanas funcionarán hasta las 12 y se cerrará la circulación para todo tipo de vehículos.
Según lo señalado por los coordinadores del Paso Cristo Redentor, las aduanas volverán a estar operativas a las 12 del viernes.
Antecedente similar en el Paso Cristo Redentor
Una medida similar a la de este jueves se tomó prácticamente a la misma altura del año pasado. En la previa de lo que fue el fin de semana largo de Carnaval, se anunció el cierre del Paso Cristo Redentor luego de la detección del mosquito aedes aegypti, transmisor del dengue.
La suspensión del tránsito también demoró una jornada completa tras las tareas de desinfección que se realizaron en el complejo ubicado en alta montaña.