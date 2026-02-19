El Paso Cristo Redentor cierra este jueves por 24 horas para todo tipo de vehículos

Según el comunicado que enviaron las autoridades del complejo fronterizo Los Libertadores, se procederá al cierre temporal del tránsito vehicular por el túnel internacional del Paso Cristo Redentor para realizar "una aplicación química" luego del "hallazgo de ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes Aegyptis", es decir, el mosquito posible portador del dengue.

paso a chile (2) La autoridades chilenas indicaron que encontraron un mosquito vector de dengue, y pidieron el cierre del Paso Cristo Redentor para desinfección. Imagen ilustrativa.

Por esta medida especial, el tránsito será cortado a las 10 de este jueves en Uspallata y en Guardia Vieja, mientras que las aduanas funcionarán hasta las 12 y se cerrará la circulación para todo tipo de vehículos.