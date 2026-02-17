Este feriado de carnaval cruzó hacia Chile 45% menos de turistas respecto a 2025

La cantidad de mendocinos y turistas que viajaron a Chile durante este fin de semana extra largo por los feriados de carnaval fue mucho más baja que en 2025. Indicaron que el movimiento en el Paso Cristo Redentor fue 45% más bajo y creen que la baja del dólar en el vecino país pudo afectar.
Desde el viernes se notó un incremento de tránsito en el cruce a Chile de muchos que fueron a aprovechar el último feriado largo del verano, ya que el próximo será en marzo: el lunes 23 día no laborable con fines turísticos y el martes 24 feriado por el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Pero a pesar de este último fin de semana extra largo antes del inicio de las clases el 25 de febrero, el movimiento de turistas no fue el esperado, y para sorpresa fue mucho menor en comparación con el año pasado.
El día en el que el Paso Cristo Redentor tuvo más movimiento de personas que cruzaron a Chile fue el sábado 14 de febrero, cuando se contabilizó que pasaron al vecino país 8.115 personas.
Menos turistas viajaron a Chile en el feriado XXL
Según los números contabilizados por Migraciones, desde el viernes 13 y hasta el lunes 16 de febrero, cruzaron hacia Chile un total de 23.995 personas para disfrutar del último feriado largo del verano.
Esto representa una diferencia de 10.430 personas menos en comparación con mismo feriado de 2025, el cual fue el 3 y 4 de marzo y el regreso a clases de los chicos no fue entonces un impedimento.
Algunos especularon que las situaciones de inseguridad en el vecino país con turistas argentinos pudieron haber afectado la decisión de muchos de viajar hacia Chile.
Otra posibilidad no menos importante es que tras la baja del dólar en el país trasandino, los precios dejaron de ser tan tentadores para los mendocinos que cruzaban especialmente a hacer compras y aprovechar las liquidaciones de fin de temporada.
Se esperaba que durante este martes hubiera más movimiento en el complejo aduanero de Horcones por el regreso de Chile de los argentinos tras el fin del feriado por carnaval, y las autoridades insistieron a los conductores circular con mucha precaución y paciencia.