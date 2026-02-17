Este feriado de carnaval cruzó hacia Chile 45% menos de turistas respecto a 2025

El día en el que el Paso Cristo Redentor tuvo más movimiento de personas que cruzaron a Chile fue el sábado 14 de febrero, cuando se contabilizó que pasaron al vecino país 8.115 personas.

Menos turistas viajaron a Chile en el feriado XXL

Según los números contabilizados por Migraciones, desde el viernes 13 y hasta el lunes 16 de febrero, cruzaron hacia Chile un total de 23.995 personas para disfrutar del último feriado largo del verano.

Esto representa una diferencia de 10.430 personas menos en comparación con mismo feriado de 2025, el cual fue el 3 y 4 de marzo y el regreso a clases de los chicos no fue entonces un impedimento.

Algunos especularon que las situaciones de inseguridad en el vecino país con turistas argentinos pudieron haber afectado la decisión de muchos de viajar hacia Chile.

paso-chile-horconesjpg.jpg En la aduana argentina esperabann un gran movimiento por los turistas que regresan a Chile durante este martes. Imagen ilustrativa.

Otra posibilidad no menos importante es que tras la baja del dólar en el país trasandino, los precios dejaron de ser tan tentadores para los mendocinos que cruzaban especialmente a hacer compras y aprovechar las liquidaciones de fin de temporada.

Se esperaba que durante este martes hubiera más movimiento en el complejo aduanero de Horcones por el regreso de Chile de los argentinos tras el fin del feriado por carnaval, y las autoridades insistieron a los conductores circular con mucha precaución y paciencia.