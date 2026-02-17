El titular del gremio de Comercio fulminó la reforma laboral y negó que vaya a crear trabajo

Empleados de comercio.jpg El titular del gremio de empleados de comercio, Fernando Ligorria, rechazó que la reforma laboral vaya a generar empleo. Imagen ilustrativa.

En paralelo reconoció que en el ámbito de los empleados de comercio es en donde más se da el trabajo en negro, es decir sin registrar. Según sus propias estadísticas ese rubro "tiene casi el 50 por ciento de trabajadores en negro, y además tiene mucho más precarizado, porque no pagan lo que dice el convenio colectivo, no lo registran o algunos lo registran deficientemente, es decir media jornada en blanco y el resto en negro. No estamos en contra de que se dé la posibilidad de registrar".

Y aclaró que su rechazo a la reforma laboral está en que deben defender los derechos del trabajador registrado, para que cuando aquel que hoy esté en negro ingrese al mundo laboral pueda tener esos mismos derechos.

Comercio evalúa adherir al paro de la CGT por la reforma laboral

La CGT resolvió este lunes que irá al paro general contra la reforma laboral de Javier Milei y ahora resta saber qué gremios se adherirán a la medida de fuerza que será de 24 horas.

Arguello, Jeronimo y Sola. CGT Cristian Jerónimo y Jorge Sola, dos de los integrantes del triunvirato de la CGT que convocó al paro general.

Si bien la fecha aún no está confirmada, según pudo saber este medio la convocatoria sería el mismo día de la discusión del proyecto del Gobierno en la Cámara de Diputados y sin movilización. La central obrera realizará una conferencia de prensa para este miércoles a las 11 donde se hará el anuncio oficial y se brindarán más detalles.

En tanto en Mendoza, el sindicato de Empleados de Comercio analiza si se pliega a ese paro o no. Según contó Fernando Ligorria ese gremio responderá a la decisión que tome la federación a la que pertenece, aunque recordó que sí se plegaron a los últimos 3 paros.

"Recién el miércoles nosotros vamos a saber si nos adherimos o no.Estimo que sí", adelantó Fernando Ligorria a Radio Nihuil sobre el paro por la reforma laboral.