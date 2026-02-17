El titular del gremio de Comercio fulminó la reforma laboral y negó que vaya a crear trabajo

El secretario general del sindicato de Empleados de Comercio, Fernando Ligorria, no titubeó y fue tajante cuando opinó sobre el impacto de la reforma laboral que se debate en el Congreso: "No va a generar empleo".
El sindicalista mendocino argumentó que "hay muchos derechos de los trabajadores que se van perdiendo". Y sumó: "Si bien en alguna flexibilización se le da la posibilidad a un empleador a que registre, mucho más de lo que hoy hace, en realidad vamos viendo en la evolución de este último tiempo, inclusive después de la ley base, que no se ha generado trabajo", dijo en diálogo con No tenés cara de Radio Nihuil.
Ligorria admitió que es necesaria una reforma laboral, sobretodo para actualizar varios convenios colectivos de trabajo de varias actividades que han quedado obsoletos.
En paralelo reconoció que en el ámbito de los empleados de comercio es en donde más se da el trabajo en negro, es decir sin registrar. Según sus propias estadísticas ese rubro "tiene casi el 50 por ciento de trabajadores en negro, y además tiene mucho más precarizado, porque no pagan lo que dice el convenio colectivo, no lo registran o algunos lo registran deficientemente, es decir media jornada en blanco y el resto en negro. No estamos en contra de que se dé la posibilidad de registrar".
Y aclaró que su rechazo a la reforma laboral está en que deben defender los derechos del trabajador registrado, para que cuando aquel que hoy esté en negro ingrese al mundo laboral pueda tener esos mismos derechos.
Comercio evalúa adherir al paro de la CGT por la reforma laboral
La CGT resolvió este lunes que irá al paro general contra la reforma laboral de Javier Milei y ahora resta saber qué gremios se adherirán a la medida de fuerza que será de 24 horas.
Si bien la fecha aún no está confirmada, según pudo saber este medio la convocatoria sería el mismo día de la discusión del proyecto del Gobierno en la Cámara de Diputados y sin movilización. La central obrera realizará una conferencia de prensa para este miércoles a las 11 donde se hará el anuncio oficial y se brindarán más detalles.
En tanto en Mendoza, el sindicato de Empleados de Comercio analiza si se pliega a ese paro o no. Según contó Fernando Ligorria ese gremio responderá a la decisión que tome la federación a la que pertenece, aunque recordó que sí se plegaron a los últimos 3 paros.
"Recién el miércoles nosotros vamos a saber si nos adherimos o no.Estimo que sí", adelantó Fernando Ligorria a Radio Nihuil sobre el paro por la reforma laboral.