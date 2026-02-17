Un joven de 23 años se descompensó mientras jugaba un partido de fútbol amateur y murió en la ciudad de Córdoba. La víctima pasaba un agradable momento haciendo deporte con amigos y provocó una enorme conmoción tras confirmarse su fallecimiento delante de todos.
Un joven de 23 años celebraba su cumpleaños jugando al fútbol con amigos y murió delante de todos
El dolor y tristeza invadió rápidamente a los amigos del joven, que perdió la vida en la canchita de fútbol
El trágico hecho se registró el domingo por la noche cuando la víctima se encontraba en un predio de canchas de fútbol del barrio Ituzaingó, donde se desmayó de forma repentina, conforme a la información de medios locales.
La Policía recibió una alerta al 911, concurrió al lugar y constató que la víctima estaba inconsciente en el suelo, motivo por el que se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
A su vez, el servicio de emergencia de Córdoba también concurrió a las canchitas de fútbol, ubicadas en el cruce de las calles Galileo y Futon, el personal de salud continuó sin éxito con las tareas y corroboró que el joven falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.
La Justicia de Córdoba interviene en el hecho y trata de determinar las circunstancias del deceso que conmocionó a los presentes.
Fútbol trágico: la peor manera de celebrar su cumpleaños
El joven que murió se encontraba celebrado su cumpleaños, jugando al fútbol con sus amigos.
Testigos afirman que el joven cayó desde su propia altura y prácticamente quedó inconsciente en el suelo, para luego fallecer de un paro cardiorrespiratorio.
El lamentable episodio que llenó de tristeza a familiares, amigos y allegados, sucedió en la noche del domingo, produciéndose el deceso del joven cerca de las 1.30 de la madrugada del lunes, según detallaron los médicos intervinientes.
Se constató que el joven vivía a pocas cuadras de las canchitas de fútbol donde había ido a divertirse y jugar con sus amigos, a la vez que la investigación judicial está tratando de reunir elementos que ayuden a esclarecer por qué se descompensó el joven y luego murió delante de todos.