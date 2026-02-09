Del Federal A al Mundial 2026: el delantero argentino que puede ser nacionalizado

Por eso, en vistas al partido decisivo ante Surinam (programado para el 26 de marzo en Monterrey, México) a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico ha puesto los ojos en el delantero nacido en Olavarría.

"Iniciamos conversaciones para su nacionalización", confirmó Villegas en declaraciones recientes, destacando que la ascendencia boliviana de Guille facilitaría los trámites legales para que pueda vestir la camiseta de "La Verde".

Surgido de las inferiores de Racing, el zurdo fue una de las grandes promesas del predio Tita Mattiussi, llegando a integrar la Selección Argentina Sub-20 junto a figuras de la talla de Lautaro Martínez.

guille, seleccion argentina Guille, surgido de Racing, compartió plantel con Lautaro Martínez.

Tras debutar en un clásico ante Independiente, Guille pasó por varios clubes donde la irregularidad y algunos problemas de conducta frenaron su proyección. Actualmente, se desempeña en Olimpo de Bahía Blanca, que milita en el Federal A.

Bolivia y ¿Un regreso histórico?

La apuesta por Guille no es la única, ya que Bolivia también ha explorado el retorno del histórico Marcelo Moreno Martins para ir a por el Mundial 2026. Actualmente, el delantero volvió del retiro para jugar en Oriente Petrolero se su país.

El presidente de la Federación Boliviana, Fernando Costa, fue directo al hablar del caso y dejó una frase que recorrió el país: “Debemos recurrir a todo el talento que tenemos”.

Moreno Martins es el máximo goleador de Bolivia, con 31 goles en 108 partidos, además de ser uno de los futbolistas con mejores estadísticas en el historial de las Eliminatorias de Conmebol, con 22 tantos en ese torneo.