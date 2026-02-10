Argentina Open 2026: cuánto ganaron Juan Manuel Cerúndolo y Román Burruchaga por pasar a los octavos de final

Los tenistas argentinos Juan Manuel Cerúndolo y Román Burruchaga pasaron a los octavos de final del Argentina Open 2026, que se juega en el Buenos Aires Lawn Tennis. Ganaron un buen premio por acceder a la segunda ronda del ATP 250.
El tenista porteño Juan Manuel Cerúndolo tuvo un gran estreno en el certamen al vencer con claridad al alemán Daniel Altmaier por 6-2 y 6-2, en una actuación de alto nivel ante el público local.
El argentino venía de una buena semana en el Challenger de Rosario y afrontaba un debut exigente frente a un rival sólido sobre polvo de ladrillo, que lo había superado en tres de los cuatro cruces previos.
Burruchaga se impu con autoridad ante el serbio Laslo Djere y avanzó a los octavos de final, donde se medirá con su compatriota Tomás Etcheverry.
Burruchaga, que viene de alcanzar la final en el Challenger de Rosario, se impuso por 6-2 y 6-4 luego de una hora y 19 minutos de juego.
Tanto Cerúndolo como Burruchaga se quedaron con 11.300 dólares.
El tenista argentino Facundo Díaz Acosta, 285° en el ranking mundial, cayó este martes ante el chileno Alejandro Tabilo (71°) por 7-6(5) y 6-3 en la primera ronda del ATP 250 de Buenos Aires.
Díaz Acosta llegó al certamen como uno de los favoritos, ya que fue campeón en 2024 al vencer en la final al chileno Nicolás Jarry por 6-3 y 6-4 para quedarse con el título por primera vez en su carrera.