Argentina Open 2026: cuánto ganaron Juan Manuel Cerúndolo y Román Burruchaga por pasar a los octavos de final

Juan Manuel Cerúndolo derrotó a Daniel Altmaier por 6-2 y 6-2 en la primera ronda del Argentina Open.



pic.twitter.com/M06GKTMOFc — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) February 10, 2026

Burruchaga se impu con autoridad ante el serbio Laslo Djere y avanzó a los octavos de final, donde se medirá con su compatriota Tomás Etcheverry.

Burruchaga, que viene de alcanzar la final en el Challenger de Rosario, se impuso por 6-2 y 6-4 luego de una hora y 19 minutos de juego.

Tanto Cerúndolo como Burruchaga se quedaron con 11.300 dólares.

Argentina Open 2026: perdió Facundo Díaz Acosta

El tenista argentino Facundo Díaz Acosta, 285° en el ranking mundial, cayó este martes ante el chileno Alejandro Tabilo (71°) por 7-6(5) y 6-3 en la primera ronda del ATP 250 de Buenos Aires.

Díaz Acosta llegó al certamen como uno de los favoritos, ya que fue campeón en 2024 al vencer en la final al chileno Nicolás Jarry por 6-3 y 6-4 para quedarse con el título por primera vez en su carrera.