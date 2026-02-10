La denuncia de Juan Manuel Cerúndolo sobre las apuestas: "Recibimos amenazas todos los días"

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo no tuvo pelos en la lengua. El jugador de 27 años habló de las apuestas en el tenis tras vencer en la primera ronda del Argentina Open 2026 al alemán Daniel Altmaier.
Cerúndolo se refirió a lo ocurrido en el Challenger de Rosario, donde el argentino Román Burruchaga y el español Nikolas Sánchez Izquierdo recibieron graves amenazas, y reconoció que “fue bastante fuerte. Lo de Sánchez Izquierdo no sabía; lo de Román fue fuertísimo, veía los mensajes y no lo podía creer”.
Además dijo que “todos los días recibimos amenazas así de ‘te vamos a matar a vos, a tu hermana…’, ya lo naturalizamos”. Y añadió: “mi Instagram siempre está plagado de comentarios e insultos cuando pierdo. Es algo que pasa desde que juego Futures, así que lo tengo normalizado”.
También señaló que “es difícil desde solucionar. Lo ideal sería cancelar las apuestas, pero no es nada fácil. Se llegó a un límite”.
Durante la conferencia de prensa, Cerúndolo también analizó las claves para su victoria ante Altmaier: “Hoy me picó un montón la pelota, estaba rápida la cancha y le pegué muy fuerte de derecha. Además jugué con mucho porcentaje de primeros saques”.
Cerúndolo tendrá su próxima presentación en el Argentina Open será por los octavos de final, frente al español Pedro Martínez.