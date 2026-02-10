La denuncia de Juan Manuel Cerúndolo sobre las apuestas: "Recibimos amenazas todos los días"

Cerúndolo se refirió a lo ocurrido en el Challenger de Rosario, donde el argentino Román Burruchaga y el español Nikolas Sánchez Izquierdo recibieron graves amenazas, y reconoció que “fue bastante fuerte. Lo de Sánchez Izquierdo no sabía; lo de Román fue fuertísimo, veía los mensajes y no lo podía creer”.

juan-manuel-cerundolo1 Juan Manuel Cerúndolo dijo que fue amenazado por el tema de las apuestas en el tenis.

Juan Manuel Cerúndolo y las apuestas: "Todos los días recibimos amenazas"

Además dijo que “todos los días recibimos amenazas así de ‘te vamos a matar a vos, a tu hermana…’, ya lo naturalizamos”. Y añadió: “mi Instagram siempre está plagado de comentarios e insultos cuando pierdo. Es algo que pasa desde que juego Futures, así que lo tengo normalizado”.