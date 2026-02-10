La serie brasileña prohibida para menores que sacude Netflix con 10 capítulos

10 capítulos le fueron suficientes a esta serie brasileña para conquistar a los suscriptores con un drama erótico que ha logrado mantenerlos atrapados a la pantalla de Netflix durante cerca de 10 horas. Su llegada no pasó inadvertida y en la actualidad es una de las ofertas subidas de tono más elegidas a nivel mundial.

A pesar de llevar tan solo dos años disponibles en el catálogo de series y películas de la plataforma de streaming, Netflix tiene a esta serie como una de las principales recomendaciones del género. La crítica ha caído rendida ante los pies de esta producción de tan solo 10 capítulos.

Esta serie llegó al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2023, y desde entonces se transformó en una de las mejores ofertas disponibles en la plataforma de streaming en lo que respecta a historias que no son aptas para menores de edad.

Embed - Mirada Indiscreta Netflix Trailer Español Serie Tv 2023

De qué trata la serie Mirada Indiscreta de Netflix

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix respecto a esta serie brasileña de 10 capítulos y no apta para menores de edad, Mirada indiscreta centra su historia en: "Una hacker talentosa (y muy curiosa) termina involucrada en una peligrosa investigación cuando su vecina, una trabajadora sexual, se marcha por el fin de semana".

Este drama erótico se ha transformado en una de las mejores series latinoamericanas de los últimos 5 años dentro del catálogo de series y películas de Netflix.

mirada indiscreta 2.jpg

Reparto de Mirada indiscreta, serie de Netflix