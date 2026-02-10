La serie brasileña prohibida para menores que sacude Netflix con 10 capítulos

Netflix se afianza cada día más en la cima del ranking mundial de las plataformas de streaming, y es que con un catálogo de series y películas repleto de éxitos enamora los suscriptores. Una serie llega directamente desde Brasil y conquista al mundo entero con una historia de tan solo 10 capítulos que es una de las menos aptas para los menores de edad: Mirada indiscreta.
Se trata de una serie de producción brasileña que es de las más exitosas de las provenientes de este país de los últimos 10 años. Así lo demuestra los números conseguidos hasta el momento en solo dos años en el catálogo de series y películas de Netflix con una historia que está solo habilitada para mayores.
Esta serie ha logrado con jugar a la perfección dos de los puntos más atractivos de la actualidad para los suscriptores de Netflix, y es que esta oferta del catálogo de series y películas de la plataforma de streaming cuenta con una historia subida de tono, y que es sumamente intensa y prácticamente sin ningún tipo de relleno en pocos capítulos.
10 capítulos le fueron suficientes a esta serie brasileña para conquistar a los suscriptores con un drama erótico que ha logrado mantenerlos atrapados a la pantalla de Netflix durante cerca de 10 horas. Su llegada no pasó inadvertida y en la actualidad es una de las ofertas subidas de tono más elegidas a nivel mundial.
A pesar de llevar tan solo dos años disponibles en el catálogo de series y películas de la plataforma de streaming, Netflix tiene a esta serie como una de las principales recomendaciones del género. La crítica ha caído rendida ante los pies de esta producción de tan solo 10 capítulos.
Esta serie llegó al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2023, y desde entonces se transformó en una de las mejores ofertas disponibles en la plataforma de streaming en lo que respecta a historias que no son aptas para menores de edad.
De qué trata la serie Mirada Indiscreta de Netflix
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix respecto a esta serie brasileña de 10 capítulos y no apta para menores de edad, Mirada indiscreta centra su historia en: "Una hacker talentosa (y muy curiosa) termina involucrada en una peligrosa investigación cuando su vecina, una trabajadora sexual, se marcha por el fin de semana".
Este drama erótico se ha transformado en una de las mejores series latinoamericanas de los últimos 5 años dentro del catálogo de series y películas de Netflix.
Reparto de Mirada indiscreta, serie de Netflix
- Débora Nascimento como Miranda
- Emanuelle Araújo como Cleo
- Angelo Rodrigues como Heitor
- Nikolas Antunes como Fernando
- Gabriela Moreyra como Diana