La serie española más subida de tono: es apta para mayores de 18

Netflix se afianza cada vez más día a día en lo que es la cima del ranking mundial de plataformas de streaming, todo exclusivamente gracias a su catálogo de series y películas repleto de éxitos. Una serie se posiciona como la oferta más subida de tono de todas las opciones, y su historia es tan exitosa y fuerte que solo es apta para personas mayores de 18 años: Elite.
No se trata de cualquier serie, sino una de las ofertas de producción española más exitosa de los últimos 10 años, y así lo demuestran los números obtenidos en el catálogo de series y películas de Netflix.
Por qué vale la pena ver Elite
Si bien la historia de la serie Elite se centra en un relato de suspenso y misterio, los suscriptores de la plataforma de streaming de Netflix la identifican y valoran principalmente por sus característicos detalles vinculados a lo subido de tono. Vale la pena mirar Elite porque los suscriptores buscan ofertas cumplen con estas condiciones.
El éxito de esta serie es tan grande que Netflix ha lanzado ocho temporadas de esta oferta imperdible de origen español. Poco le ha importado los suscriptores que tenga una gran cantidad de capítulos.
Las escenas y el vocabulario han hecho que Netflix tenga en consideración que esta serie está disponible en el catálogo de series y películas exclusivamente para aquellos suscriptores que son mayores de 18 años.
Su llegada al catálogo de series y películas de Netflix serio a mediados del 2018, y desde entonces esta serie ha logrado posicionarse como una de las grandes y principales recomendaciones de la plataforma de streaming sin importar el paso de los años.
De qué trata Elite, serie de Netflix
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española subida de tono, Elite en: "Tres jóvenes de la clase obrera asisten a una de las escuelas privadas más exclusivas de España, donde el choque con los hijos de la élite acaba en una tragedia".
A pesar de tener ocho temporadas, esta serie se ha convertido en uno de los clásicos de Netflix, y obviamente en la opción española más subida de tono de todo el catálogo de series y películas.
Reparto de Élite, serie de Netflix
- Omar Ayuso como Omar Shanaa
- Mina El Hammani como Nadia Shanaa
- André Lamoglia
- Valentina Zenere
- Mirela Bali
- Gleb Abrosimov
- Fernando Líndez
- Nadia Al Saidi
- Ander Puig
- Carmen Arrufat
- Iván Mendes
- Ane Rot
Dónde ver la serie Élite, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Élite se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Elite se puede ver en Netflix.
- España: Élite se puede ver en Netflix.