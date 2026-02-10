La serie española más subida de tono: es apta para mayores de 18

El éxito de esta serie es tan grande que Netflix ha lanzado ocho temporadas de esta oferta imperdible de origen español. Poco le ha importado los suscriptores que tenga una gran cantidad de capítulos.

Las escenas y el vocabulario han hecho que Netflix tenga en consideración que esta serie está disponible en el catálogo de series y películas exclusivamente para aquellos suscriptores que son mayores de 18 años.

Embed - Élite | Tráiler oficial #1 | Netflix

Su llegada al catálogo de series y películas de Netflix serio a mediados del 2018, y desde entonces esta serie ha logrado posicionarse como una de las grandes y principales recomendaciones de la plataforma de streaming sin importar el paso de los años.

De qué trata Elite, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española subida de tono, Elite en: "Tres jóvenes de la clase obrera asisten a una de las escuelas privadas más exclusivas de España, donde el choque con los hijos de la élite acaba en una tragedia".

A pesar de tener ocho temporadas, esta serie se ha convertido en uno de los clásicos de Netflix, y obviamente en la opción española más subida de tono de todo el catálogo de series y películas.

elite 1.webp

Reparto de Élite, serie de Netflix

Omar Ayuso como Omar Shanaa

Mina El Hammani como Nadia Shanaa

André Lamoglia

Valentina Zenere

Mirela Bali

Gleb Abrosimov

Fernando Líndez

Nadia Al Saidi

Ander Puig

Carmen Arrufat

Iván Mendes

Ane Rot

Dónde ver la serie Élite, según la zona geográfica