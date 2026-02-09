Llegó sin pedir permiso y abriéndose todo a su paso una de las entregas más esperadas por los usuarios de Netflix. Estamos hablando de la serie Unfamiliar, una belleza cinematográfica que está creada y dirigida por Paul Coates y atrapa sí o sí con una entretenida historia.
Recién se estrena en Netflix una serie de pocos capítulos que resulta ser muy adictiva
Acaba de estrenarse esta joya de 2026 que la rompe entre todas las series y películas de Netflix. Tiene drama, suspenso y espionaje
Esta serie tiene 6 capítulos, es de origen alemán y una de las mejores propuestas de drama, suspenso y espionaje de la plataforma de Netflix.
El estreno de esta joya de Netflix que resalta entre todas sus series y películas por su historia, fue el 6 de febrero, anotándose como una de las mejores producciones que llegaron al catálogo en lo que va del 2026.
Este thriller de espionaje de Netflix centra su historia de dos ex espías que se mantienen ocultas, dirigen un centro para personas que no tienen que ser encontradas, deben enfrentar viejos enemigos y probablemente lo más difícil, salvar su matrimonio diciéndose la verdad.
Netflix: de qué trata la serie Unfamiliar
La nueva serie de Netflix tiene a los ex espías Simon (Felix Kramer) y Meret Schäfer (Susanne Wolff) como protagonistas principales. Mientras descansan en Berlín, sus vidas tranquilas dan un giro importante cuando resurge una misión en Bielorrusia en el pasado, teniendo que hacer lo imposible para escapar de asesinos y agentes rusos. Pero lo más difícil, es decirse cara a cara secretos de su matrimonio, aunque no lo parezca.
Reparto de Unfamiliar, serie de Netflix
- Susanne Wolff (Meret Schäfer)
- Felix Kramer (Simon Schäfer)
- Maja Bons (Nina)
- Andreas Pietschmann (Jonas Auken)
- Henry Hübchen (Gregor Klein)
- Natalia Belitski (Katya)
- Samuel Finzi (Josef Koleev)
- Genija Rykova (Vera Koleeva)
Tráiler de Unfamiliar, serie de Netflix
Dónde ver la serie Unfamiliar, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Unfamiliar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Unfamiliar se puede ver en Netflix.
- España: Misión: la serie Unfamiliar se puede ver en Netflix.