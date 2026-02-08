Acaba de estrenar en Netflix una comedia romántica que es súper divertida y entretenida

La plataforma de Netflix acaba de estrenar una comedia romántica que es súper divertida, está entre las más vistas del catálogo y es ideal para pasar un buen momento frente a la pantalla, con una historia disparatada, que te terminará encantando.
Esta película se llama Un mar de enredos, es de origen estadounidense, del año 2018, y cuenta con un elenco de altísimo nivel, sobresaliendo Eugenio Derbez, Anna Faris y Eva Longoria.
La nueva película que recién se suma a la plataforma de Netflix, está basada en la novela homónima de 1987 de Garry Marshall y la rompe con la historia entre un mexicano millonario y una madre soltera que fue contratada para limpiar su yate. Cuando este hombre se niega a pagarle lo que corresponde, sucede lo impensado, cambiando el escenario de manera sorprendente.
Un mar de enredos, la comedia romántica dirigida por Rob Greenberg y que es totalmente recomendable entre todas las series y películas que hay para elegir, se estrenó el sábado 7 de febrero de 2026 en el catálogo de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Un mar de enredos
Esta divertida película de Netflix gira en torno a Leonardo (Eugenio Derbez), un hombre que tiene muchísimo dinero, es muy mimado y se la pasa viviendo de fiesta en su yate. Pero un día cae por la borda y termina perdiendo la memoria. Y es ahí donde comienza a gestarse la venganza de Kate (Anna Faris), empleada maltratada, que buscará cobrarse todo lo que le debe tras ser despedida injustamente.
Reparto de Un mar de enredos, película de Netflix
- Eugenio Derbez (Leonardo)
- Anna Faris (Kate)
- John Hannah (Colin)
- Hannah Nordberg (Emily)
- Alyvia Alyn Lind (Olivia)
- Payton Lepinski (Molly)
- Swoosie Kurtz (Grace)
- Eva Longoria (Theresa)
Tráiler de Un mar de enredos, película de Netflix
- Latinoamérica: la película Un mar de enredos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Overboard se puede ver en Netflix.
- España: Misión: la película Un mar de enredos no está disponible en Netflix.