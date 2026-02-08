Acaba de estrenar en Netflix una comedia romántica que es súper divertida y entretenida

Esta película se llama Un mar de enredos, es de origen estadounidense, del año 2018, y cuenta con un elenco de altísimo nivel, sobresaliendo Eugenio Derbez, Anna Faris y Eva Longoria.

La nueva película que recién se suma a la plataforma de Netflix, está basada en la novela homónima de 1987 de Garry Marshall y la rompe con la historia entre un mexicano millonario y una madre soltera que fue contratada para limpiar su yate. Cuando este hombre se niega a pagarle lo que corresponde, sucede lo impensado, cambiando el escenario de manera sorprendente.