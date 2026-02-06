Se estrenó en Netflix la película que llegó para destronar a Gambito de Dama

Este documental de Netflix está dirigido por Rory Kennedy, es una obra aclamada que dura 1 hora y 35 minutos y brilla con un contenido que resalta de qué manera Judit Polgár logró romper barreras de género.

Superando prejuicios desde la infancia y llegando a enfrentar hasta el campeón Garry Kasparov, la protagonista fue clave para que la película de Netflix, quien adquirió los derechos para presentarla al mundo este 2026 en su plataforma, sea seleccionada para el prestigioso Festival de Cine de Sundance de 2026.

netflix-pelicula-la-reina-del-ajedrez1

Netflix: de qué trata La reina del ajedrez

La sinopsis oficial de la nueva película de Netflix, señala en la página de la plataforma: “En este documental de la nominada al Oscar Rory Kennedy, Judit Polgár, fenómeno juvenil del ajedrez, enfrenta desafíos sobre el tablero y fuera de él para llegar a lo más alto”.

netflix-pelicula-la-reina-del-ajedrez2

Tráiler de La reina del ajedrez, película de Netflix

Embed - Queen of Chess | Official Trailer | Netflix

Dónde ver la película La reina del ajedrez, según la zona geográfica