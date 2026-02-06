Se inició el segundo mes del 2026 y la plataforma de Netflix no le está dando respiro a los usuarios con el estreno de las mejores series y películas. Este viernes 6 de febrero, el catálogo recibió con los brazos abiertos la película La reina del ajedrez.
Se estrenó en Netflix la película que llegó para destronar a Gambito de Dama
Esta película documental de origen estadounidense, que promete ser la mejor producción del 2026, pone sobre la mesa la historia real de la húngara Judit Polgár, la mejor jugadora de ajedrez de todos los tiempos.
Los suscriptores que se volvieron fanáticos de la serie Gambito de Dama, protagonizada por Anya Taylor-Joy, no pueden desperdiciar la oportunidad de meterse de lleno en otra historia relacionada al mundo del ajedrez.
Este documental de Netflix está dirigido por Rory Kennedy, es una obra aclamada que dura 1 hora y 35 minutos y brilla con un contenido que resalta de qué manera Judit Polgár logró romper barreras de género.
Superando prejuicios desde la infancia y llegando a enfrentar hasta el campeón Garry Kasparov, la protagonista fue clave para que la película de Netflix, quien adquirió los derechos para presentarla al mundo este 2026 en su plataforma, sea seleccionada para el prestigioso Festival de Cine de Sundance de 2026.
Netflix: de qué trata La reina del ajedrez
La sinopsis oficial de la nueva película de Netflix, señala en la página de la plataforma: “En este documental de la nominada al Oscar Rory Kennedy, Judit Polgár, fenómeno juvenil del ajedrez, enfrenta desafíos sobre el tablero y fuera de él para llegar a lo más alto”.
Tráiler de La reina del ajedrez, película de Netflix
Dónde ver la película La reina del ajedrez, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La reina del ajedrez se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Queen of chess se puede ver en Netflix.
- España: Misión: la película La reina del ajedrez se puede ver en Netflix.