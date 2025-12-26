Netflix le está a punto de decir adiós, ciao, arrivederci, a una de las mejores películas de Anya Taylor-Joy y que cuenta con un gran reparto de actores y mejores actuaciones.
Netflix: Última oportunidad para ver a Anya Taylor-Joy en una de sus mejores películas
Netflix tiene una de las mejores películas de los últimos diez años y de la filmografía de Anya Taylor-Joy. Todos los detalles
Desde hace tiempo, Anya Taylor-Joy es considerada una de las actrices más versátiles de Hollywood y ella se encarga de demostrarlo en cada una de sus películas y series.
Si bien, para muchos fue conocida por Gambito de Dama, la actriz ya había demostrado desde muy joven que el nombre Anya Taylor-Joy iba a ser sumamente conocido y parte de esos avisos tuvieron que ver con The Witch (La Bruja) y con esta otra película que se encuentra en Netflix: Fragmentado.
De qué se trata Fragmentado, la serie de Netflix
Esta película de Netflix tiene como protagonistas a Anya Taylor-Joy y James McAvoy y cuenta la historia de un hombre que tiene más de 20 personalidades y que se encarga de secuestrar a tres adolescentes.
Cada una de las personalidades del secuestrador están complotadas entre sí para mantener en cautiverio a las tres jóvenes, pero tienen algo en común y que siente temor de una personalidad que rara vez sale a la luz, pero que es más fuerte que todas ellas y que se llama: La Bestia.
La historia de la película cuenta como la joven interpretada por Anya Taylor-Joy se va ganando la confianza de una de las personalidades para poder escapar, mientras La Bestia, la personalidad número 24, acecha para asesinarla.
Sin embargo, uno de los giros más sorprendentes de la historia llega al final, cuando se descubre que Fragmentado no es solo una película, sino que también es una secuela de El Protegido, un film con Bruce Willis y Samuel Jackson. De hecho, hay una tercera parte llamada Glass, en la que se encuentran todos los protagonistas.
Reparto de Fragmentado, la película de Netflix
- James McAvoy como Kevin Wendell Crumb.
- Anya Taylor-Joy como Casey Cooke.
- Betty Buckley como la doctora Karen Fletcher.
- Haley Lu Richardson como Claire.
- Jessica Sula como Marcia.
- Kim Director como Hannah.
Trailer de Fragmentado, la película de Netflix