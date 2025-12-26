Netflix: Última oportunidad para ver a Anya Taylor-Joy en una de sus mejores películas

fragmentado, netflix

De qué se trata Fragmentado, la serie de Netflix

Esta película de Netflix tiene como protagonistas a Anya Taylor-Joy y James McAvoy y cuenta la historia de un hombre que tiene más de 20 personalidades y que se encarga de secuestrar a tres adolescentes.

Cada una de las personalidades del secuestrador están complotadas entre sí para mantener en cautiverio a las tres jóvenes, pero tienen algo en común y que siente temor de una personalidad que rara vez sale a la luz, pero que es más fuerte que todas ellas y que se llama: La Bestia.

La historia de la película cuenta como la joven interpretada por Anya Taylor-Joy se va ganando la confianza de una de las personalidades para poder escapar, mientras La Bestia, la personalidad número 24, acecha para asesinarla.

Sin embargo, uno de los giros más sorprendentes de la historia llega al final, cuando se descubre que Fragmentado no es solo una película, sino que también es una secuela de El Protegido, un film con Bruce Willis y Samuel Jackson. De hecho, hay una tercera parte llamada Glass, en la que se encuentran todos los protagonistas.

netflix, fragmentado

Reparto de Fragmentado, la película de Netflix

James McAvoy como Kevin Wendell Crumb.

Anya Taylor-Joy como Casey Cooke.

Betty Buckley como la doctora Karen Fletcher.

Haley Lu Richardson como Claire.

Jessica Sula como Marcia.

Kim Director como Hannah.

Trailer de Fragmentado, la película de Netflix