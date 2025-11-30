Anya Taylor-Joy confirmó cuál es su película argentina favorita y dejó a todos helados con su respuesta

¿Cuál es la película argentina favorita de Anya Taylor-Joy?

En una reciente entrevista desde el Festival de Cine de Marrakech, la actriz Anya Taylor-Joy fue consultada por su "cultura argentina" y le pidieron que recomendara una película argentina.

Rápidamente la actriz dijo: "Hay una comedia que recuerdo haber visto con mis padres cuando era joven, se llama 'Un novio para mi mujer', y me encantaba mucho antes".

¿Dónde se puede ver la película "Un novio para mi mujer"?

"Un hombre convence a un legendario mujeriego para que seduzca a su triste esposa, con la esperanza de provocar un divorcio", es la sinopsis de esta película del 2008 que la protagonizan Adrián Suar y Valeria Bertuccelli, y que cuenta con la dirección de Juan Taratuto.

Esta producción fue un verdadero éxito en el país, e incluso su guión (escrito por Pablo Solarz) fue vendido a varios países donde se realizaron reversiones de la historia de la Tana Ferro y el Tenso.

Actualmente, la película "Un novio para mi mujer" se puede ver actualmente en la plataforma Disney Plus, en HBO Max y en Prime Video (pero en esta última se va en 6 días).