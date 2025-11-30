Anya Taylor-Joy confirmó cuál es su película argentina favorita y dejó a todos helados con su respuesta

Anya Taylor-Joy es una de las actrices más exitosas y queridas que tiene Hollywood en la actualidad. La artista ha formado parte de proyectos como "Emma", la serie "Gambito de Dama" o la reciente "El abismo secreto".
La actriz Anya Taylor-Joy fue consultada en el Festival de Cine de Marrakech por su película argentina favorita
Si bien Anya nació en Miami, cuando era aún una bebé, se mudó con su familia a Buenos Aires y la actriz siempre se define a sí misma como argentina.
De esta manera, Taylor-Joy siempre se muestra orgullosa de sus raíces, de que le encantan "las empanadas y el dulce de leche" y de que siempre que puede regresa a la Argentina para visitar a su familia.
¿Cuál es la película argentina favorita de Anya Taylor-Joy?
En una reciente entrevista desde el Festival de Cine de Marrakech, la actriz Anya Taylor-Joy fue consultada por su "cultura argentina" y le pidieron que recomendara una película argentina.
Rápidamente la actriz dijo: "Hay una comedia que recuerdo haber visto con mis padres cuando era joven, se llama 'Un novio para mi mujer', y me encantaba mucho antes".
¿Dónde se puede ver la película "Un novio para mi mujer"?
"Un hombre convence a un legendario mujeriego para que seduzca a su triste esposa, con la esperanza de provocar un divorcio", es la sinopsis de esta película del 2008 que la protagonizan Adrián Suar y Valeria Bertuccelli, y que cuenta con la dirección de Juan Taratuto.
Esta producción fue un verdadero éxito en el país, e incluso su guión (escrito por Pablo Solarz) fue vendido a varios países donde se realizaron reversiones de la historia de la Tana Ferro y el Tenso.
Actualmente, la película "Un novio para mi mujer" se puede ver actualmente en la plataforma Disney Plus, en HBO Max y en Prime Video (pero en esta última se va en 6 días).