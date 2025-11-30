La orina de 11.000 mendocinas es donada a Estados Unidos y Europa: cómo hacen y qué hay a cambio

"De la orina se extraen gonadotropinas, un grupo de hormonas que cumplen un papel fundamental en la función reproductiva que a través de un complejo proceso -el 95% de la orina es agua-, estas hormonas se purifican y se transforman en un ingrediente activo farmacéutico utilizado en medicamentos indicados para la estimulación ovárica en los tratamientos de fertilización asistida", explicaron desde la institución.

Tras la purificación, las gonadotropinas obtenidas viajan como ingrediente activo farmacéutico hacia plantas de Ferring en Europa y Estados Unidos, donde se formulan los medicamentos finales. Estos productos se utilizan en tratamientos de fertilidad en más de 100 países, Argentina incluida.

Un bebé cada tres minutos

Según Biomás, gracias a los medicamentos elaborados con estas donaciones, nace un bebé cada tres minutos en algún lugar del mundo. Los tratamientos de fertilidad tienen una importancia que las estadísticas confirman: de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud cerca del 17,5% de los adultos (1 cada 6) padecen esterilidad en algún momento de su vida.

La cantidad recolectada varía según la cantidad de donantes, una cifra dinámica que siempre suma gente nueva. El abanico de participantes también incluye mujeres embarazadas, aunque únicamente durante los tres primeros meses de gestación, explicaron desde la empresa.

bidones de orina Los bidones de orina vienen con una pastilla que permite la conservación de la orina.

¿Cuánto puedo ganar al mes si dono todas las semanas? La realidad es que no hay una contraprestación económica técnicamente. Lo que sí ofrecen desde la empresa es un "regalo" una vez al mes, que puede ser vajilla, ollas u otros elementos para el hogar.

Los requisitos para donar orina y por qué solo buscan mujeres menopáusicas

Para donar orina, Biomás tiene una serie de requisitos, entre ellos, estar cursando hasta el tercer mes de embarazo o estar en etapa de posmenopausia. ¿Pero por qué en la posmenopausia? La respuesta que dan desde la empresa es que en esa etapa de la vida la mujer ya no tiene óvulos donde puedan trabajar las hormonas, entonces el cuerpo las libera a través de la orina.

Los requisitos son:

Mujeres posmenopáusicas: Tener más de 48 años, debe haber transcurrido más de 12 meses desde la última menstruación y estar en buen estado de salud en general.

Embarazadas: Estar dentro de los 3 primeros meses de gestación y también estar en un buen estado de salud.

biomas laboratorio orina El laboratorio central de Biomás se encuentra en San Martín Buenos Aires, Charlone 2643, Villa Maipú, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El proceso de admisión para comenzar la donación se puede realizar a través de los canales oficiales de Biomás. Las interesadas pueden comunicarse por WhatsApp al 11-7089-5793, llamar gratuitamente al 0800-777-2466 o completar el formulario disponible en la sección donantes del sitio web de la empresa.

Luego de pasar el proceso de chequeo de la donante, la empresa es la encargada de otorgar un bidón a domicilio que contiene unas pastillas que permiten preservar la orina. Luego, 3 veces por semana un transportista retira el bidón con la orina desde la puerta de la casa.

orina bidones donaciones Una postal común en varios barrios de Mendoza.

La Ley 26.862, la ley de reproducción asistida

Con los avances científicos, las posibilidades de tener un hijo por reproducción asistida en la Argentina se multiplicaron en las últimas décadas. En la actualidad existen estudios genéticos que permiten detectar anomalías en los embriones antes de ser transferidos al útero materno. Como complemento fundamental, en 2013 fue sancionada la Ley Nº 26.862 que habilita a las mujeres o las parejas -con o sin obra social o prepaga- a acceder a los procedimientos de fertilización de manera gratuita.

Las obras sociales, prepagas y el sistema público de salud están obligados a brindar la cobertura, que incluye hasta cuatro intentos de baja complejidad y tres de alta complejidad por año.

Según figura en la página oficial del gobierno nacional, los tratamientos de reproducción médicamente asistida con óvulos propios se realizan a la mujer de hasta 44 años, salvo prescripción médica en contrario. En el caso de óvulos donados, se realizará a la mujer de hasta 51. En ambos casos, la edad se computa hasta el momento de acceder a dicho tratamiento.

En el supuesto de que la mujer de entre 44 y cincuenta y 51 años de edad hubiera criopreservado sus propios óvulos antes de cumplir los 44, podrá realizar cualquier tratamiento de reproducción médicamente asistida con dichos óvulos.