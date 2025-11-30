Para qué sirve colocar canela en las tuberías de la cocina y cómo hacerlo correctamente

Como si todo esto fuera poco, la fragancia característica de la canela puede contribuir a que el ambiente de la cocina se sienta mucho más limpio y agradable.

En algunas prácticas espirituales, se considera que la canela ayuda a limpiar las malas vibras o energías negativas del hogar, incluyendo las que podrían emanar de las tuberías. Como sucede habitualmente, esto es algo que no todos creen.

ramas de canela (1) Pese a su popularidad, la canela debe ser utilizada con suma precaución.

Ya lo sabes, si quieres eliminar los malos olores de las tuberías y obtener estos beneficios, será mejor que comiences a darle lugar a la canela dentro de tu cocina.

Cómo realizar este truco casero

Para usar canela contra los malos olores en las tuberías, puedes tirar canela molida por el desagüe seguida de agua hirviendo, o preparar una mezcla casera con canela, bicarbonato y vinagre. La primera de las opciones es la más utilizada.

Todo lo que tienes que hacer es espolvorear un poco de canela en polvo directamente por las tuberías, y luego deberás colocar agua hirviendo para ayudar a esparcir el aroma y evitar obstrucciones futuras.

Aunque es una práctica común y natural, es importante usar la canela de manera responsable. ¿Estás listo para realizar este truco casero en casa?