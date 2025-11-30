Sorpresa: el PRO de De Marchi ya discute aliarse con Cornejo en las 6 comunas en las que se vota

Esteban Allasino y Cornejo Alfredo Cornejo y Esteban Allasino participaron de un acto a principios de semana. Eso sí, la charla formal del acuerdo aún no existe.

Sin embargo, se ve que el "Colo" sí le interesa al Gobierno y mucho, porque si la condición para sumarlo es venir con todo el PRO a cuestas y replicar la fusión en 5 departamentos más, la respuesta de Cambia Mendoza será que sí.

Hay un sólo problema: Facundo Correa Llano. El presidente de La Libertad Avanza, según su entorno, no quiere saber absolutamente nada. Quiere ir y ganar en Luján, dejando al PRO segundo. ¿Para qué? Si les podemos pasar por arriba, ha dicho en varias reuniones con los radicales. El cornejismo decidió ir a lo empírico y ya pidió una encuesta: según ellos, la marca le gana a cualquier candidato de Allasino por 8 puntos.

"¿Y si nos ganan entonces por qué quieren sumarnos?" Lógica pura y elemental de los yellow. Y tienen razón. Además son todos los espacios de la UCR los que se acercaron a Allasino: Ulpiano Suarez -fue el primero- lo hizo; Luis Petri lo hizo y han pesado también las cercanías casi de amistad que tiene el ingeniero lujanino con dos intendentes: Francisco Lo Presti y Marcos Calvente.

Facundo Correa Llano Al parecer, Facundo Correa Llano, el presidente de LLA en Mendoza, no quiere saber nada de una alianza con el PRO.

El demarchismo, otra vez aliado electoral de Cornejo

“Estamos trabajando mucho para que suceda", dicen en Chacras, en la cúpula PRO. Es una información disruptiva, porque hasta acá se habló del coqueteo del intendente, pero nunca de sumar a todo el partido, ni de que esto pudiera ser en los 6 departamentos -armando virtuales interbloques en todos los concejos-. Menos que menos se sabía que Cornejo pudiera estar de acuerdo. Pero todo esto está pasando.

De Marchi también está ayudando, aunque manteniendo el silencio político que instaló desde que está en CABA. Tiene un grupo de 4 patas que toman las decisiones: él, Allasino, Álvaro Martínez y Gabriel Pradines. De Marchi y Álvaro son los que más contactos tienen con La Libertad Avanza nacional.

Y la versión que sale de ahí es, cuanto menos, picante: afirman que es el propio Javier Milei quien bajó línea para aliarse, aunque implique comerse el sapo de volver a ser socios con la UCR mendocina: “Quieren borrar al kirchnerismo de Mendoza. Y la intención es darle más victorias al presidente. El fin es más superior que una disputa local", remarcan. En Casa de Gobierno tildan de "fantasiosa" la versión de que Milei está detrás: "No es creíble".

Pero son distintas e importantes fuentes PRO las que lo remarcan. Igual, es fácil saber la verdad, más adelante. Si Correa Llano es todavía un hombre de confianza de Karina y los Menem, en su postura ante el acuerdo se verá qué quieren hacer los dos hermanos. Fuentes que tienen llegada a Casa Rosada dicen que no podrá hacer nada ante un pedido desde Buenos Aires y que ese pedido, formalmente, está al caer. Sería el último muro fuerte para que esto se de. La alianza sería un hecho, al menos en Luján. En los otros departamentos, depende.

Omar De Marchi con Javier Milei.jpg Omar De Marchi mantiene muy buen vínculo con Javier Milei. El PRO afirma que en Casa Rosada se habla del asunto Mendoza.

No tan rápido, señores: la condición

En el medio habrá condiciones. La principal que plantean imponer en el PRO es la mencionada: que la alianza sea transversal. En todos los departamentos juntos por igual. Es eso o no se arma nada en ninguno.

“Es que no tendría sentido, si no. ¿Qué vas a tener, un cartel del PRO diciendo que Milei es un genio en Luján, pero vas a hacer una cuadra y nos vas a ver, en otro cartel, siendo opositores a Milei en Maipú? Hay que ser coherentes también”.

También.

La otra condición es que no se pongan mezquinos con la cantidad de concejales. Esto es pour la gallerie. Ni a Cornejo ni a Allasino les interesa un concejal más o uno menos. Al "Colo" porque la mayoría la tendrá igual y Cambia no es un rival molesto en el cuerpo. Sin embargo, tampoco se puede ceder demasiado, por si este vínculo después se rompe (otra vez).

El número sacado es que el oficialismo PRO va a pedir 3 concejales en la lista. En qué lugares, no se sabe, pero los más entrables, seguramente. Esto tiene que ver con que el PRO renueva 3 sillas y el radicalismo una (elección del 2021), entonces buscarán que todo se mantenga igual para que nadie salga herido ni ofendido.

Ahí va a haber algunas discusiones, pero no es donde puede surgir la turbulencia. Sumar más bancas será lindo, decorativo, pero no mueve la balanza en términos concretos (salvo para casos muy puntuales) ni a la comuna ni a los radicales, ahora violetas.

Alfredo Cornejo y Esteban Allasino.jpg Tras semanas de elogios mutuos, el giro es que quieren a todo el PRO adentro. Alfredo Cornejo no se opondrá.

Ya hay tensión en Cambia Mendoza

Adentro del partido ámbar (¿?) se han impuesto una fecha límite para decidir: 26 de diciembre. Aunque de salir, va a salir antes. El tiempo límite es ese, pero precisamente por esa cercanía con las Fiestas quieren tenerlo listo con 10 o 15 días de antelación. No estar corriendo en esos días, que no son lindos para rosquear, ni por el calor, ni porque la mente está en otro lado.

Igual la publicación “oficial” del acuerdo sí podría ser sobre el pucho, filtran. ¿Y por qué todavía no se han juntado a charlar Allasino y Cornejo? Según supo UNO, ese cara a cara aún no se da. Igualmente se espera que las negociaciones por el lado de la UCR las lleve adelante el “Peti” Lombardi más que nada, como fue para la elección de octubre.

"Pero es hacer un acuerdo con Alfredo Cornejo, ¿no les hace ruido?", se le pregunta al demarchismo. "Y para ellos es hacer un acuerdo con Allasino, que es De Marchi. ¿No les hace ruido?", contestan los otros. La separación de estos dos espacios fue muy traumática. No sólo fue una partición, sino un tiroteo de acusaciones, con una virulencia que la provincia no suele ver. Es más, al gobernador le costaría esto ante sus propios funcionarios. Empezando por Hebe Casado. Pero el interés por ir junto a Allasino en las elecciones de febrero, por ahora, está manteniendo firme esta pulseada.

Así quedó el ecosistema político por estas horas. Vibrando. La semana que viene, puntualmente entre el lunes y el miércoles, puede haber no definiciones, pero sí un primer encuentro entre los protagonistas, ya con las cosas totalmente explícitas, y con la opinión pública hablando de esto.

El viernes por la tarde en Luján se pasaban el link de una noticia: la confirmación del calendario escolar que publicitó la DGE. Entienden que si el miércoles 25 de febrero arrancarán las clases, eso garantiza un piso de gente en Mendoza el domingo 22. Gente que no va a estar vacacionando ni tan en otro planeta, porque 3 días después ya hay escuela. Es un dato.

poder decir adios de marchi la union mendocina "No es soberbia, es amor".

Está todo dado. Es extraño, pero puede ocurrir. El propio radicalismo lo ve posible y abrió las puertas. En el PRO, también lo están buscando y lo dicen con todas las letras.

Omar De Marchi hizo de una frase de Cerati uno de los ejes de su campaña en 2023. “Poder decir adiós es crecer”, rezaban sus carteles.

Se la dedicaba a Cornejo, obvio. Y fue una idea interesante. Primero porque es un temazo y, segundo, porque marcó bien el espíritu político de aquel movimiento.

Pero Gustavo compuso muchos temas más. Cientos. Antes, por ejemplo, había escrito aquel que dice:

"Me verás volver…

a la ciudad de la furia…”.