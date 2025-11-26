La UCR aguarda la venia de Karina Milei y Lule Menem para avanzar en la alianza con Esteban Allasino

Cornejo allasino y otros El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Luján de Cuyo se mostraron juntos este martes en una inauguración. Los acompañaron otros funcionarios provinciales.

Negociaciones abiertas y retiro del PRO Provincias Unidas

Este martes, el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, coincidieron en la ampliación del colector Blanco Encalada y ambos indicaron que hay un diálogo abierto para ir juntos en la boleta del próximo 22 de febrero.

Claro, que el propio mandatario provincial se encargó de aclarar que restando un mes para la presentación de las listas, todavía faltan instancias decisivas para un acuerdo.

Cornejo ponderó la gestión de Allasino al frente de la comuna y recordó la participación del dirigente del PRO dentro de Cambia Mendoza.

"No vemos nada raro en la incorporación de Esteban pero falta tiempo todavía, veremos qué pasa más adelante", señaló Cornejo.

Antes, el ministro de Defensa, Luis Petri, lo invitó a sumarse a la coalición.

Mientras tanto, Allasino aclaró que el PRO ya no forma parte de la alianza Provincias Unidas con la que compartió lista para las elecciones de octubre y el espacio liderado por gobernadores no terminó de convencer al electorado.

Por los vínculos entre el PRO de Mendoza con la Libertad Avanza y la influencia del ex intendente de Luján, Omar de Marchi, en el gobierno nacional, todo parece fluir hacia el armado electoral para una composición entre el radicalismo, el PRO y la LLA en el Deliberante de ese municipio.

Todo está supeditado al llamado de Karina Milei.