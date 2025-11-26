"Se iba a casar y hoy no lo tenemos con nosotros": habló el hermano del joven mendocino fallecido en la Ruta 7

Ruta 7

Cómo se produjo el accidente en la Ruta 7 que terminó con la vida del joven mendocino

El Ministerio de Seguridad informó que Corvalán circulaba en el vehículo rumbo a la Ciudad de Mendoza. Por motivos que se investigan, el joven de 28 años perdió el dominio del auto y cruzó de carril.

El accidente frontal fue de tal magnitud que Corvalán quedó atrapado dentro del habitáculo y falleció en el lugar. El conductor del camión salió ileso y el dosaje de alcoholemia arrojó resultado negativo.

Ruta 7 (2)

En el auto viajaban con el joven, su pareja y una niña de 13 años, hermana de la joven. Ambas sufrieron politraumatismos moderados a graves y fueron trasladadas tras el accidente al Hospital Central y al Hospital Notti.

Tras el accidente, equipos de rescate, personal de jurisdicción y la Policía Vial trabajaron en la zona. El tránsito en la Ruta 7, donde se produjo el siniestro, quedó reducido a meda calzada.

"Lo que fue una escapada para relajar terminó siendo algo que nunca hubiéramos imaginado"

La familia del joven mendocino que falleció en el accidente en la Ruta 7 transitó un momento desgarrador tras la noticia.

Su hermano habló sobre la delicada situación que atraviesan y explicó cuáles fueron los motivos del viaje, "lo que fue una escapada para relajar terminó siendo algo que nunca hubiéramos imaginado".

Santiago era un pibe noble y súper hogareño, según menciona Agustín, su hermano. La joven pareja que protagonizó el accidente tenían planes de casarse en los próximos meses, "venía entusiasmado, aunque también estresado con los preparativos".