Un impactante choque frontal se produjo en la Ruta 7 en Agua de las Avispas. En el accidente, un mendocino de 28 años falleció cuando regresaba a Mendoza junto a su pareja y la hermana menor de ella. Ambas acompañantes resultaron heridas.
"Se iba a casar y hoy no lo tenemos con nosotros": habló el hermano del joven mendocino fallecido en la Ruta 7
La familia del joven fallecido en el accidente en la Ruta 7, el lunes pasado, mencionó que la joven pareja tenía planes de casarse
El accidente, que terminó con la vida de Santiago Corvalán, se produjo a la altura del kilómetro 1085 de la Ruta 7 el lunes pasado alrededor de las 19.15. El Renault Clio conducido por el joven mendocino impactó de frente contra un camión que se dirigía a Chile.
La familia del joven contó que la pareja tenía planes de casarse en los próximos meses, según comentó su hermano con Canal 9.
Cómo se produjo el accidente en la Ruta 7 que terminó con la vida del joven mendocino
El Ministerio de Seguridad informó que Corvalán circulaba en el vehículo rumbo a la Ciudad de Mendoza. Por motivos que se investigan, el joven de 28 años perdió el dominio del auto y cruzó de carril.
El accidente frontal fue de tal magnitud que Corvalán quedó atrapado dentro del habitáculo y falleció en el lugar. El conductor del camión salió ileso y el dosaje de alcoholemia arrojó resultado negativo.
En el auto viajaban con el joven, su pareja y una niña de 13 años, hermana de la joven. Ambas sufrieron politraumatismos moderados a graves y fueron trasladadas tras el accidente al Hospital Central y al Hospital Notti.
Tras el accidente, equipos de rescate, personal de jurisdicción y la Policía Vial trabajaron en la zona. El tránsito en la Ruta 7, donde se produjo el siniestro, quedó reducido a meda calzada.
"Lo que fue una escapada para relajar terminó siendo algo que nunca hubiéramos imaginado"
La familia del joven mendocino que falleció en el accidente en la Ruta 7 transitó un momento desgarrador tras la noticia.
Su hermano habló sobre la delicada situación que atraviesan y explicó cuáles fueron los motivos del viaje, "lo que fue una escapada para relajar terminó siendo algo que nunca hubiéramos imaginado".
Santiago era un pibe noble y súper hogareño, según menciona Agustín, su hermano. La joven pareja que protagonizó el accidente tenían planes de casarse en los próximos meses, "venía entusiasmado, aunque también estresado con los preparativos".