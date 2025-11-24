Tragedia en la Ruta 7: choque frontal entre un camión y un auto dejó un muerto y cuatro heridos

El accidente ocurrió alrededor de las 19 en la Ruta 7, en la zona de Agua de las Avispas.

El acompañante del conductor quedó atrapado en el vehículo mientras Bomberos y la Policía trabajaban para extraerlo. Además, en los asientos traseros iban tres personas más, de quienes no se ha informado su estado de salud. El auto se dirigía hacia Mendoza y el camión hacia Chile.