Un hombre falleció este lunes por la tarde en un gravísimo accidente de tránsito frontal en alta montaña entre un camión y un auto. Aunque la identidad de la víctima fatal aún no ha sido confirmada, el Ministerio de Seguridad confirmó que se trata del conductor del rodado menor.
Accidente en alta montaña
Tragedia en la Ruta 7: choque frontal entre un camión y un auto dejó un muerto y cuatro heridos
El conductor del auto falleció en el acto en Agua de las Avispas. El acompañante quedó atrapado
El accidente ocurrió alrededor de las 19 en la Ruta 7, en la zona de Agua de las Avispas.
El acompañante del conductor quedó atrapado en el vehículo mientras Bomberos y la Policía trabajaban para extraerlo. Además, en los asientos traseros iban tres personas más, de quienes no se ha informado su estado de salud. El auto se dirigía hacia Mendoza y el camión hacia Chile.
Noticia en desarrollo...