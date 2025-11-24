Dos policías que patrullaban en moto quedaron internados en grave estado el sábado tras chocar contra un caballo en la ruta 92 y calle Malvinas Argentinas, Tunuyán, según el Ministerio de Seguridad. Este lunes se conoció que Agustín Yamil Sosa, de 28 años, falleció producto de las heridas.
Dolor en la Policía por la muerte de un efectivo de 28 años mientras patrullaba
Iba acompañado de otro policía quien quedó en grave estado de salud en el hospital Scaravelli. La víctima fatal fue identificada como Agustín Yamil Sosa
De acuerdo a la reconstrucción policial, el equino habría salido de un callejón interno del barrio Benegas e irrumpido en el trayecto de los efectivos que circulaban de este a oeste.
La versión de la dueña del caballo
La dueña del caballo aseguró que lo tenía atado a un árbol con un bozal y desconoce como se soltó. Lo cierto es que el animal estaba golpeado en una de sus piernas delanteras. Uno de los efectivos sufrió un politraumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento y el otro politraumatismos graves con una fractura del fémur izquierdo, por lo que debió ser operado en el hospital Scaravelli, donde después de 48 horas perdió la vida.
La Ayudante Fiscal pidió realizar el acta de procedimiento, una inspección ocular, la individualización de la propietaria del equino, intervención de Policía Científica, asistencia médica a los lesionados y dosaje de alcohol al conductor. Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, no intervino personal rural porque el animal cuenta con propietaria identificada.