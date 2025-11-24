Dolor en la Policía por la muerte de un efectivo de 28 años mientras patrullaba

De acuerdo a la reconstrucción policial, el equino habría salido de un callejón interno del barrio Benegas e irrumpido en el trayecto de los efectivos que circulaban de este a oeste.

policia fallecido agustin yamil sosa Agustín Yamil Sosa, el policía de 28 años que falleció mientras patrullaba en el Valle de Uco.

La versión de la dueña del caballo

La dueña del caballo aseguró que lo tenía atado a un árbol con un bozal y desconoce como se soltó. Lo cierto es que el animal estaba golpeado en una de sus piernas delanteras. Uno de los efectivos sufrió un politraumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento y el otro politraumatismos graves con una fractura del fémur izquierdo, por lo que debió ser operado en el hospital Scaravelli, donde después de 48 horas perdió la vida.