Pasaron a disponibilidad a una policía de CABA por publicar videos indecorosos

Este fin de semana apareció nuevo material, más subido de tono, en los que se puede apreciar un supuesto arresto a una rubia mujer de estrecha cadera y amplio escote, entre otros.

Para la Policía de CABA, la difusión de este tipo de contenido constituye una falta grave que compromete seriamente su imagen como institución. El uso del uniforme en actividades no autorizadas y en material público viola directamente las regulaciones internas, afectando "notablemente el prestigio de la institución".

Mujer policía pasada a disponibilidad 2 Uno de los tantos contenidos sugerentes que la agente subió a las redes.

La policía sigue suspendida mientras avanza la investigación interna. Su situación es compleja, ya que la polémica comenzó cuando se conoció que, al momento de la primera viralización (la de TikTok), estaba de licencia médica por una afección de salud.

Embed - Oficial Nicole on Instagram View this post on Instagram

Qué puede pasar con la policía que subió videos picantes

Por el momento, como medida preventiva, La Policía de CABA dispuso su pase a disponibilidad como una medida necesaria para "preservar el orden y la tranquilidad pública".

Si bien la investigación administrativa debe concluir, fuentes internas señalan que la exoneración es el desenlace más probable para la mujer.

El caso marcará un nuevo precedente respecto al uso de redes sociales y la vestimenta reglamentaria por parte del personal de las fuerzas de seguridad.