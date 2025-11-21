Pasaron a disponibilidad a una policía de CABA por publicar videos indecorosos

Nicole Gabriela V., policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), fue pasada a disponibilidad y sumariada por publicar contenidos en TikTok e Instagram considerados "indecorosos" por la institución, ya que usó el uniforme de la fuerza.
La agente ahora enfrenta un proceso por lo que la fuerza califica como "conducta indecorosa". A mediados de semana se conoció material difundido a través de TikTok, a lo que se sumaron más publicaciones en Instagram, con lo que se refuerzan las acusaciones de daño institucional.
De la misma manera que los clips en TikTok que motivaron inicialmente el sumario, estos nuevos videos y fotografías, muestran a Nicole Gabriela V. en situaciones de ocio o con propuestas indecorosas a sus seguidores mientras lleva puesto el uniforme reglamentario de la Policía de la Ciudad.
Este fin de semana apareció nuevo material, más subido de tono, en los que se puede apreciar un supuesto arresto a una rubia mujer de estrecha cadera y amplio escote, entre otros.
Para la Policía de CABA, la difusión de este tipo de contenido constituye una falta grave que compromete seriamente su imagen como institución. El uso del uniforme en actividades no autorizadas y en material público viola directamente las regulaciones internas, afectando "notablemente el prestigio de la institución".
La policía sigue suspendida mientras avanza la investigación interna. Su situación es compleja, ya que la polémica comenzó cuando se conoció que, al momento de la primera viralización (la de TikTok), estaba de licencia médica por una afección de salud.
Qué puede pasar con la policía que subió videos picantes
Por el momento, como medida preventiva, La Policía de CABA dispuso su pase a disponibilidad como una medida necesaria para "preservar el orden y la tranquilidad pública".
Si bien la investigación administrativa debe concluir, fuentes internas señalan que la exoneración es el desenlace más probable para la mujer.
El caso marcará un nuevo precedente respecto al uso de redes sociales y la vestimenta reglamentaria por parte del personal de las fuerzas de seguridad.