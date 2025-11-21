Mientras en Formosa vuelven a usar barbijo, Mendoza mantiene baja su circulación de Covid

Sin embargo, la letalidad, la proporción de fallecidos entre los enfermos, mostró un leve incremento, pasando de 0,8% en 2023 a 1,3% en 2024, un dato que los especialistas atribuyen a la mayor vulnerabilidad de casos graves registrados en ese período.

Notti médicos 6.jpg El virus del Covid-19 afecta mayormente a la población infantil, menores de un 1 año. Destacan la caída de los casos en los últimos 2 años. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

Situación 2025: baja circulación pero con picos recientes

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 42 de 2025, Mendoza notificaron 253 casos confirmados, con registros semanales bajos pero con un ligero aumento desde la SE 31, y picos en SE 35 y SE 41-42.

La directora de Epidemiología, Andrea Falaschi, reconoció que se han notificado casos de la enfermedad pero son aislados y "se da sobre todo en personas internadas".

En cuanto a la mortalidad, durante 2025 se notificaron dos fallecimientos: un paciente de 52 años en junio,y otro de 74 años en septiembre. Ambos eran v arones.

Uno de los datos más relevantes del año es el cambio en la distribución por edades. A la SE 42, el grupo de 0 a 9 años concentra el 33,2% de los casos, siendo el segmento con mayor proporción de contagios.

Le siguen:

45 a 65 años: 21,7%

25 a 34 años: 12%

Mayores de 65 años: 11%

35 a 44 años: 8,7%

10 a 14 años: 7,1%

Dentro del grupo de 0 a 9 años, la situación es aún más llamativa: el 60,7% de los contagios corresponde a menores de 1 año, lo que representa 51 de los 84 casos registrados en ese segmento etario. El segundo subgrupo más afectado es el de 5 a 9 años, con el 15,5% de los casos.

descubrimiento, covid, cientificos.png En Mendoza, se registra una disminución de las coberturas de vacunación para el Covid-19.

Un panorama epidemiológico estable, con desafíos en población infantil

Aunque la circulación viral sigue siendo baja y la mortalidad se mantiene en niveles mínimos, los datos evidencian que la dinámica del virus ha cambiado, desplazándose hacia los grupos más jóvenes, especialmente lactantes.

Autoridades sanitarias remarcan que los registros de mortalidad aún son provisorios, y que el análisis definitivo será elaborado por el Departamento de Bioestadística. Aun así, advierten que la vigilancia debe continuar activa, especialmente en entornos pediátricos y de atención primaria.