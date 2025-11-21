En Mendoza creció a nivel construcción, y es que uno puede ver como hay más proyectos de departamentos, casas y hasta comercios, potenciado por el acceso al crédito hipotecario y la estabilidad económica del país. Para poder encarar este tipo de trabajos, hay que contemplar desde el monto de los materiales, los fletes, la mano de obra y las terminaciones, entre otras cosas.
Construcción en Mendoza: cuánto costará el m2 antes de Navidad
Para calcular el valor de la construcción, el indicador que se utiliza es el m2, y en Mendoza hay un precio establecido
Los que se manejan en el ámbito de la construcción, saben que para calcular los materiales y el trabajo que hay que hacer, se utiliza el indicador del m2. En la provincia de Mendoza, el Colegio de Arquitectos es el encargado de establecer el valor que marca el precio del mercado, y en esta ocasión reveló el monto que se mantendrá hasta finales del 2025.
Qué elementos se tiene en cuenta para calcular el valor de la construcción de m2
El proceso de construir es traicionero, ya que no terminaremos pagando solo lo que especulamos, sino que constantemente aparecerán obstáculos que no contemplamos. Hay que saber que el cálculo se hace cada m2, y el valor no se limita exclusivamente al trabajo de los albañiles.
Para poder realizar el cálculo de los m2 de construcción, es clave contemplar cada superficie cubierta del proyecto, sea construcción de cero, refaccionar o ampliar. En esto se incluye la cimentación, paredes, losas, y elementos estructurales, así como las instalaciones de cada servicio básico. En otras palabras, para el cálculo hay que tener en cuenta:
- Estructura: cimentación, columnas, muros y losas.
- Instalaciones: sistemas de tuberías, cableado eléctrico, gas y telecomunicaciones.
- Acabados: pisos, recubrimientos, carpintería, cancelería y vidrios, cocina y muebles de baño.
Existe un valor de m2 que establece el Colegio de Arquitectos de Mendoza, que sirve como una base para manejarse a la hora de proyectar una construcción. El monto que se calcula es trimestral, y su aumento está atado a las proyecciones de inflación y valor del dólar.
Realizar el cálculo no es simplemente hacer una suma de elementos, sino que desde el Colegio de Ingenieros de Mendoza detallan que la medida se obtiene a partir de la multiplicación del largo por el ancho de cada espacio rectangular o se divide en figuras más simples y se suman sus áreas individuales, incluyendo la proyección de sombras en plantas superiores y las áreas techadas o voladizos.
El valor que se da del costo del m2 de construcción en la provincia es un estimativo, lo cual no implica necesariamente que se vaya a respetar en los sitios donde se puede comprar los elementos necesarios. Además, no hay que obviar que no se calcula puntos claves como valor del trabajo de albañilería o fletes.
El Colegio de Arquitectos de Mendoza actualizó el valor del m2 de construcción en la provincia, es de $1.257.571,11. El aumento, de poco más del 4% al último anunciado por el organismo provincial.
Este valor se mantiene por los últimos 3 meses, por lo que el precio se mantendrá en lo que resta de noviembre y diciembre, actualizándose recién luego de Navidad. En el 2026 el ente anunciará el valor del m2 de construcción en Mendoza.