Ni ladrillos, ni durlock: el invento que permite levantar una casa en 5 días sin gastar una fortuna

El invento que promete levantar una casa en 5 días y sin gastar una fortuna

Más precisamente, son los bloques encastrables de plástico reciclado los que permiten edificar una casa en solo cinco días, entre otras ventajas que hacen una revolución dentro del mundo de la construcción.

No solo abarata los costos de inversión inicial de forma drástica, sino que reduce los tiempos de obra a un récord histórico y, en el mismo proceso, le da una segunda vida a toneladas de residuos urbanos que tardarían siglos en degradarse.

Los bloques encajan a la perfección unos con otros mediante un sistema de machihembrado superior e inferior, algo que recuerda a los famosos Lego y elimina la necesidad de usar elementos tradicionales.

construccion, invento Estos ladrillos prometen acelerar notablemente los costos de producción.

Los bloques ya vienen de fábrica con conductos internos diseñados para pasar las instalaciones de luz, agua y gas, evitando tener que romper paredes posteriormente para hacer instalaciones.

Al ser más livianos que los materiales tradicionales, el esfuerzo físico de los obreros es menor y el traslado de los materiales al terreno es significativamente más económico. Así, un equipo reducido de tres o cuatro personas puede puede levantar las paredes y techar una casa estándar en menos de una semana.

Qué tener en cuenta a la hora de elegir este material

Normativas y códigos locales: como se trata de un invento relativamente nuevo en el mercado masivo, es vital chequear si el código de edificación de tu municipio o ciudad ya contempla, regula y autoriza este tipo de materiales no convencionales.

Certificados de aptitud técnica: es fundamental exigirle al proveedor los certificados oficiales que garanticen la resistencia estructural y el comportamiento del bloque frente al fuego y la degradación por rayos UV.

Con alternativas ecológicas como esta, el sueño de tener una casa propia, digna y accesible puede cumplirse, y de la manera más sencilla posible.