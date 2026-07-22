Usaron plástico reciclado para crear una ruta urbana que logra superar el asfalto

La estructura de PlasticRoad está formada por módulos fabricados con plástico reciclado que pueden producirse previamente y ensamblarse en pocos días. Según sus desarrolladores, su vida útil puede ser hasta tres veces mayor que la de una carretera convencional.

Construyen carreteras con plástico reciclado y crean una alternativa al asfalto que podría cambiar el futuro

El primer carril para bicicletas construido con PlasticRoad fue cosntruido en Países Bajos y funciona como un proyecto piloto que busca demostrar la viabilidad técnica y económica de esta tecnología. La instalación cuenta con sensores que permiten monitorear su rendimiento en tiempo real, analizando variables como la temperatura, la cantidad de ciclistas que circulan por la vía y su nivel de durabilidad.

Los responsables del proyecto consideran que esta iniciativa tiene un gran potencial para enfrentar algunos de los desafíos del futuro, especialmente al impulsar un modelo basado en la economía circular, donde los plásticos pueden transformarse en nuevos recursos.

Entre los beneficios de este invento destaca: