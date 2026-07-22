Usaron plástico reciclado para crear una ruta urbana que logra superar el asfalto

En el mundo se producen más de 400 millones de toneladas de plástico al año, de las cuales menos del 10 % se recicla y millones de toneladas terminan contaminando la naturaleza. Frente a este problema, un innovador invento busca darle una segunda vida a este material descartado. Se trata de construir rutas a partir de plástico reciclado.
No solo representa una alternativa radical para reducir los residuos plásticos, sino que su construcción ofrece ventajas frente al tradicional asfalto. Se trata de PlasticRoad, un proyecto que plantea una nueva forma de diseñar la infraestructura del futuro.
¿Cómo es la primera ruta urbana de plástico?
La primera PlasticRoad tiene 30 metros de longitud y utiliza una cantidad de plástico reciclado equivalente a más de 218.000 vasos descartables. Su desarrollo representa un avance frente a las carreteras tradicionales de asfalto, al combinar resistencia, menor mantenimiento y un enfoque más sostenible.
La estructura de PlasticRoad está formada por módulos fabricados con plástico reciclado que pueden producirse previamente y ensamblarse en pocos días. Según sus desarrolladores, su vida útil puede ser hasta tres veces mayor que la de una carretera convencional.
Construyen carreteras con plástico reciclado y crean una alternativa al asfalto que podría cambiar el futuro
El primer carril para bicicletas construido con PlasticRoad fue cosntruido en Países Bajos y funciona como un proyecto piloto que busca demostrar la viabilidad técnica y económica de esta tecnología. La instalación cuenta con sensores que permiten monitorear su rendimiento en tiempo real, analizando variables como la temperatura, la cantidad de ciclistas que circulan por la vía y su nivel de durabilidad.
Los responsables del proyecto consideran que esta iniciativa tiene un gran potencial para enfrentar algunos de los desafíos del futuro, especialmente al impulsar un modelo basado en la economía circular, donde los plásticos pueden transformarse en nuevos recursos.
Entre los beneficios de este invento destaca:
- su diseño reduce el riesgo de grietas y baches
- disminuye las necesidades de mantenimiento
- permite incorporar espacios internos para instalar tuberías y cables
- su estructura permeable facilita el drenaje del agua acumulada
- también contribuye a reducir el ruido generado por el tránsito