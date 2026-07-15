Dos personas perdieron la vida y otras resultaron heridas tras un choque múltiple que involucró a cinco vehículos. Las dos víctimas fatales viajaban en un Toyota Corolla Cross. El choque se produjo en el departamento Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba.
Dos personas murieron tras un choque múltiple que involucró a 5 vehículos
Dos personas perdieron la vida y otras resultaron heridas tras un choque múltiple que involucró a cinco vehículos. Las dos víctimas fatales viajaban en un Toyota Corolla Cross
El siniestro ocurrió en la ruta 35, a la altura de la localidad de Holmberg, ubicada a unos diez kilómetros de Río Cuarto, sobre el puente que cruza el arroyo Corralito.
Las dos víctimas fatales viajaban en un Toyota Corolla Cross, proveniente del sur del país. Además, estuvieron involucrados dos camiones de gran porte y otro de menores dimensiones que transportaba agua y soda, mientras que el quinto vehículo era una camioneta Ford Ranger, según consignó el portal Eldocetv.
Las autoridades confirmaron que el impacto se produjo en el extremo norte del puente, y entre los involucrados había un camión Mercedes Benz 710, que circulaba hacia Holmberg conducido por un hombre de 57 años.
En la misma dirección se desplazaban un camión Volkswagen 19320 guiado por un transportista de 49 años y el Corolla Cross, en el que viajaban las personas fallecidas.
En tanto, en sentido contrario circulaban un Mercedes-Benz 1134 conducido por un hombre de 38 años y una camioneta Ford Ranger en la que se trasladaba un hombre de 62 años. Estos resultaron heridos, por lo que fueron trasladados al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto.
La fiscalía de turno de Río Cuarto tomó intervención en el caso para investigar cómo se desencadenó la tragedia, mientras que la policía local debió cortar el tránsito de manera provisoria sobre el puente.
Fuente: noticiasargentinas.com
En pocas palabras
- Tragedia vial: Dos personas murieron y varias resultaron heridas en un choque múltiple en Córdoba.
- Vehículos involucrados: El siniestro implicó cinco vehículos, incluyendo un Toyota Corolla Cross y dos camiones.
- Investigación en curso: La fiscalía de Río Cuarto interviene para determinar las causas del accidente en la ruta 35.