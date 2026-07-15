Dos personas murieron tras un choque múltiple que involucró a 5 vehículos

Las autoridades confirmaron que el impacto se produjo en el extremo norte del puente, y entre los involucrados había un camión Mercedes Benz 710, que circulaba hacia Holmberg conducido por un hombre de 57 años.

En la misma dirección se desplazaban un camión Volkswagen 19320 guiado por un transportista de 49 años y el Corolla Cross, en el que viajaban las personas fallecidas.

En tanto, en sentido contrario circulaban un Mercedes-Benz 1134 conducido por un hombre de 38 años y una camioneta Ford Ranger en la que se trasladaba un hombre de 62 años. Estos resultaron heridos, por lo que fueron trasladados al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto.

La fiscalía de turno de Río Cuarto tomó intervención en el caso para investigar cómo se desencadenó la tragedia, mientras que la policía local debió cortar el tránsito de manera provisoria sobre el puente.

Fuente: noticiasargentinas.com