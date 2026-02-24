Dos personas resultaron heridas y un auto terminó volcado por un choque múltiple en Maipú

Producto de la maniobra y la violencia del impacto, la camioneta volcó, lo que generó un importante operativo en la zona y complicaciones en el tránsito durante varios minutos.

Al lugar acudieron efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que asistieron a los involucrados y ordenaron la circulación mientras se realizaban las tareas de asistencia y peritaje.

Heridos y asistencia médica

Como consecuencia del accidente, dos de los conductores resultaron con traumatismos y fueron trasladados al Hospital Central para una mejor evaluación médica. La tercera conductora involucrada no sufrió lesiones.

Las autoridades realizaron los controles de alcoholemia correspondientes a los tres conductores que protagonizaron el choque y los resultados fueron negativos, con 0,0 gramos de alcohol en sangre en todos los casos.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Delegación Vial del Gran Mendoza, que trabaja para determinar la mecánica definitiva del accidente.