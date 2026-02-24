Dos personas resultaron heridas y un auto terminó volcado por un choque múltiple en Maipú

Un choque múltiple ocurrido este lunes por la tarde en Maipú dejó como saldo dos personas heridas y una camioneta volcada tras una serie de impactos entre tres vehículos.
El accidente ocurrió en Juan B. Justo y Terrada. Tres vehículos participaron del siniestro y dos conductores sufrieron traumatismos
El accidente se produjo cerca de las 17 en la intersección de Juan B. Justo y Terrada, donde chocaron un auto y una camioneta, lo que desencadenó un segundo choque y el vuelco de uno de los vehículos.
Cómo fue el choque múltiple
Según informaron fuentes policiales, un Ford Ka que circulaba hacia el oeste impactó contra una camioneta Chevrolet que avanzaba hacia el norte. Tras el choque, la camioneta perdió el control, giró sobre la calzada y terminó chocando contra un Fiat Cronos.
Producto de la maniobra y la violencia del impacto, la camioneta volcó, lo que generó un importante operativo en la zona y complicaciones en el tránsito durante varios minutos.
Al lugar acudieron efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que asistieron a los involucrados y ordenaron la circulación mientras se realizaban las tareas de asistencia y peritaje.
Heridos y asistencia médica
Como consecuencia del accidente, dos de los conductores resultaron con traumatismos y fueron trasladados al Hospital Central para una mejor evaluación médica. La tercera conductora involucrada no sufrió lesiones.
Las autoridades realizaron los controles de alcoholemia correspondientes a los tres conductores que protagonizaron el choque y los resultados fueron negativos, con 0,0 gramos de alcohol en sangre en todos los casos.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Delegación Vial del Gran Mendoza, que trabaja para determinar la mecánica definitiva del accidente.