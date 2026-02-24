Investigan si un grupo de presos peligrosos del penal de Almafuerte planeaba una fuga

Los reclusos sospechados y que fueron separados de su lugar de alojamiento son Omar el Tanga Gómez, los hermanos Cristian y Jordan Tapia, Hugo Arredondo, José Bustos Silva, César Pallerez Pizarro y Kevin Guerrero, todos con prisión perpetua.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, junto con autoridades del Servicio Penitenciario, darán una conferencia de prensa a las 13.30 con los detalles del procedimiento y lo ocurrido en el penal de Cacheuta.

Uno por uno los presos de Almafuerte bajo la lupa

Uno de los más reconocidos es Omar el Tanga Gómez, condenado a perpetua por el homicidio de Matías Quiroga, ocurrido el 9 de marzo de 2012 en Godoy Cruz, donde el delincuente escapaba de un intento de asalto a la Bolsa de Comercio ubicado en el Carrefour de calle San Martín de esa comuna.

omar tanga gomez.jpg Omar el Tanga Gómez está condenado por el homicidio de Matías Quiroga. Imagen ilustrativa.

Matías Quiroga circulaba por calle Guido Spano en el auto de su madre, en el que iba a buscar a su novia, y se encontró con al menos cuatro asaltantes, que le dispararon, lo bajaron y le robaron el vehículo para escapar. El joven de 21 años murió en pocos minutos.

Cristian Pirincho Tapia y su hermano Jordan Poroto Tapia, fueron condenados en el 2016 por el crimen del policía Jonathan Funes, quien tenía 25 años, ocurrido en el Hospital Perrupato el 14 de febrero de 2015.

En la mira. Bustos, Carnevalini y Jordán, y Pirincho Tapia. José Bustos Silva, de suéter negro a rayas, y los hermanos Jordan y Cristian Tapia de campera azul y amarilla. Están presos tras la condena por el crimen del policía Jonathan Funes.

El asesinato ocurrió cuando Pirincho estaba internado tras haber sido baleado, y la custodia era Funes, su hermano Poroto con otros dos hombres irrumpieron en el Perrupato y lo mataron de un balazo para ayudar a escapar al detenido.

Junto a ellos estaba José Bustos Silva, sentenciado en el mismo juicio que los hermanos Tapia y que cumplían su condena en el mismo lugar de detención.

El nombre de Hugo Arredondo se hizo conocido cuando intentó atacar con un arma blanca a la fiscal de Homicidios Claudia Ríos en medio de una audiencia para escapar para del Polo Judicial 13 de septiembre de 2023.

Hugo Arredondo 4.jpg Hugo Arredondo sigue preso tras atacar a la fiscal de homicidios Claudia Ríos en un juicio en el 2023.

Fue en un juicio junto a otros dos internos acusados de intentar asesinar a otro preso de Almafuerte en julio de 2019. En octubre de 2025 reconoció el ataque a la fiscal Ríos, el cual había quedado filmado, y fue condenado a 5 años más.

César Pallerez Pizarro condenado almafuerte César Pallerez Pizarro, conocido como el Lagartija, fue condenado por el crimen de un policía en Tunuyán en el 2008.

César Pallerez Pizarro, alias el Lagartija, fue condenado por asesinar al policía Pedro Chávez, quien pertenecía a Bomberos de Tunuyán. Ocurrió en abril del 2008, cuando el condenado junto a un grupo de personas entraron a su casa y lo golpearon hasta matarlo.

Denunciante. Kevin Guerrero, uno de los principales sospechosos del crimen. Foto: Maxi Ríos / Diario UNO. Kevin Guerrero fue uno de los sentenciados por el femicidio de Norma Carleti, en Tunuyán.

Por último, Kevin Guerrero fue condenado en 2021 por el femicidio de Norma Carleti, en el que también fueron encontrados culpables el marido de la víctima, Leonardo Hisa, pero también el hermano de Kevin y su padre.