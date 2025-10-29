El preso que agredió a la fiscal Claudia Ríos en un juicio fue condenado a 5 años de cárcel

Hugo Arredondo 2.jpg Hugo Arredondo tiene varias causas en su contra.

El intento de ataque del preso a la fiscal Ríos

El hecho ocurrió en el Polo Judicial Penal de Mendoza el miércoles 13 de septiembre de 2023, cuando comenzó el juicio contra tres presos que estaban acusados de intentar a asesinar a otro recluso del penal de Almafuerte a mediados de julio de 2019. En el lugar se encontraban el entonces conjuez Mauro Perassi, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos y la defensora oficial Ximena Morales, además de público presente.

La imputación sostiene que Hugo Arredondo logró eludir el accionar del personal del Servicio Penitenciario que lo custodiaba, empuñó un arma blanca de fabricación casera y salió corriendo en dirección al escritorio de la fiscal Claudia Ríos, aunque no llegó a destino porque se interpuso un agente penitenciario.

chuza claudia rios.jpeg La chuza que utilizó el preso en el Polo Judicial.

Acto seguido, el violento preso intentó tomar como rehén a una persona del público, que era una estudiante de Derecho, para escapar del lugar. Pero la acción tuvo su fin en un pasillo del Polo Judicial gracias al accionar de las fuerzas de seguridad y por la propia fiscal Claudia Ríos que le tiró gas pimienta.