Cuando todo estaba dispuesto para que comience el juicio, Hugo Eduardo Arredondo (40) admitió lo que había quedado filmado con cámaras de seguridad del Polo Judicial: que intentó atacar a la fiscal Claudia Ríos en medio de una audiencia, que usó como rehén a una pasante de Derecho y que intentó escapar corriendo. El preso fue condenado, aunque en la práctica no le cambia mucho en su vida penal.
El preso que agredió a la fiscal Claudia Ríos en un juicio fue condenado a 5 años de cárcel
El preso Hugo Arredondo (40) admitió haber cometido el escandaloso hecho hace más de 2 años y reclamó por volver a ver a sus hijas
Tras un acuerdo entre el fiscal Gonzalo Marzal y la defensora oficial Marian Gil Yoma, Hugo Arredondo fue condenado a una pena de 5 años de prisión en efectivo por los delitos de amenazas agravadas, privación ilegítima de la libertad agravada y tentativa de evasión. El caso se resolvió con un juicio abreviado donde el preso admitió haber cometido la violenta secuencia y al mismo tiempo reclamó poder ver a sus 2 hijas, por lo que se dio intervención a la Justicia de Familia.
En la práctica, la condena contra Hugo Arredondo no le cambia mucho, ya que la sentencia se unificó con dos penas de prisión perpetua anteriores que tenía por cometer homicidios agravados -uno en un asalto en Las Heras y otro fue un crimen dentro de la propia cárcel-.
El intento de ataque del preso a la fiscal Ríos
El hecho ocurrió en el Polo Judicial Penal de Mendoza el miércoles 13 de septiembre de 2023, cuando comenzó el juicio contra tres presos que estaban acusados de intentar a asesinar a otro recluso del penal de Almafuerte a mediados de julio de 2019. En el lugar se encontraban el entonces conjuez Mauro Perassi, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos y la defensora oficial Ximena Morales, además de público presente.
La imputación sostiene que Hugo Arredondo logró eludir el accionar del personal del Servicio Penitenciario que lo custodiaba, empuñó un arma blanca de fabricación casera y salió corriendo en dirección al escritorio de la fiscal Claudia Ríos, aunque no llegó a destino porque se interpuso un agente penitenciario.
Acto seguido, el violento preso intentó tomar como rehén a una persona del público, que era una estudiante de Derecho, para escapar del lugar. Pero la acción tuvo su fin en un pasillo del Polo Judicial gracias al accionar de las fuerzas de seguridad y por la propia fiscal Claudia Ríos que le tiró gas pimienta.