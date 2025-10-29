Jugos Australes y Marcelo Bocardo deberán pagar más de U$S12 millones a la española Iberte

Los magistrados rechazaron los planteos de todas las partes contra la decisión del Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Mendoza porque estaban referidos a "errores de juzgamiento", los cuales no son admisibles bajo la vía de la nulidad -única posible para analizar en sede judicial-.

Los jueces, que no pueden referirse a la justicia de los procesos de laudo, tuvieron en cuenta la ley 27.449 de Arbitraje Comercial Internacional y la naturaleza de arbitraje del derecho.

Poder Judicial de Mendoza.png La Cámara Civil de Apelaciones funciona en los Tribunales provinciales.

Quedó firme el laudo de la Bolsa de Comercio de Mendoza

Las partes en conflicto acudieron a la Tercera Cámara Civil de Apelaciones contra algunas consideraciones resueltas en forma definitiva por la Bolsa de Comercio de Mendoza.

El laudo del Tribunal de Arbitraje General de esa institución había hecho lugar, en 2023, a la demanda por daños y perjuicios presentada por Iberte SRO contra los ex socios Jugos Australes SA, Ecogreen International LLC y Marcelo Bocardo y finalmente decidió que estos tres últimos deben pagarle a la española Iberte SRO U$S12.095.750 "más intereses desde la fecha de mora y a la tasa establecida en los considerados hasta su pago".

Jugos Australes La planta de producción de la empresa Jugos Australes SA que, junto a su dueño -Marcelo Bocardo- y la firma Ecogreen LLC deben pagarle U$S12 millones a la ex socia Iberte SRO por un laudo de la Bolsa de Comercio de Mendoza que la Justicia Civil dejó firme. Foto: Gentileza

La Bolsa de Comercio de Mendoza también hizo lugar "a la ejecución de la garantía prendaria interpuesta por Iberte SRO contra el empresario Marcelo Bocardo, quien responderá en los límites de la prenda de acciones constituida como garantía de las obligaciones de indemnización derivadas del incumplimiento del contrato".

También le había dado la razón parcialmente a la condenada Ecogreen LLC cuando determinó "que Iberte SRO debe pagarle U$S32.638 más intereses".

Marcelo Bocardo, con prohibición de salir del país

El empresario Marcelo Bocardo, de Jugos Australes SA, ya tiene antecedentes en la Justicia, por otros casos, como la prohibición para salir del país por una investigación a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

La fiscal Susana Muscianisi lo imputó por el delito de estafa procesal en grado de tentativa mediante el uso de documento falso para evitar el pago de deudas.

Esta causa penal ha sido elevada a juicio oral y público, proceso que podría desarrollarse a comienzos de 2026.

Para el abogado de Iberte el monto es de U$S16 millones

“Más allá de ratificar el daño ocasionado por Marcelo Bocardo y sus implicancias penales, con esta sentencia, la Justicia mendocina envía un mensaje claro: cuando se pacta una obligación, su incumplimiento sistemático configura más que una mera mora; la responsabilidad puede alcanzar al deudor principal, a los garantes y a los que se benefician de la articulación societaria que rodea el contrato. En este caso, Bocardo y sus sociedades quedan señalados como responsables del perjuicio ocasionado a Iberte, y deberán pagar una suma que, con intereses, calculamos en más de US $ 16.000.000”, afirma Carlos Aguinaga, abogado de Iberte.

Es importante recordar que Juan José Retamero, entonces apoderado de Iberte, anunció que todo lo que se obtenga de los juicios por recupero de sumas abonadas sin que se entregara producto (Fraccionadora San Juan, Jugos Australes, Bodegas Galán y Fecovita) será destinado, a través de una fundación, a proyectos de bien público. "De esta manera, los U$S 16.000.000 establecidos por esta sentencia también se orientarán a estos fines y queda pendiente aún la causa penal contra Marcelo Bocardo, que ya ha sido elevada a juicio, representando esta sentencia una fuerte confirmación del dañoproducido por él”, se explayó Aguinaga.

Similitudes con Fecovita

Para Iberte, este fallo resuena y adquiere un valor de antecedente muy significativo si se lo vincula con el conflicto judicial que actualmente los enfrenta con Fecovita.

En el expediente que tiene como contraria a Fecovita, Iberte denunció que fue engañada para conformar una sociedad (EVISA) y así lograr que Iberte aportara capital en más de U$S30.000.000 y, como contrapartida, "Fecovita no cumplió con las obligaciones de entrega de vino, mosto y aportes societarios de la Bodega Resero".

“La analogía con el caso de Bocardo-Jugos Australes-EcoGreen no es casual: en ambos casos se observa la entrega de recursos o capital por parte de un contratante (Iberte) que luego no recibió lo pactado; en ambos hay contratos que, más allá de la forma, terminan siendo de facto un compromiso de pago que no se cumple; y en ambos se ejercen garantías o sociedades como pantalla de un negocio que no se ejecuta como previsto”, dijo Aguinaga.

“En definitiva, el fallo de Cámara en el caso Bocardo refuerza la lógica jurídica que en el caso Fecovita-Iberte podría derivar también en condenas civiles y penales, pues se perfila como un mismo patrón: incumplimiento serio, daño a la parte inversora y responsabilidad de los dirigentes. Lejos de ser un ‘modus operandi’ de Iberte, como lo han sostenido en forma conjunta Bocardo y la Mesa Directiva de Fecovita, ha resultado ser un ´modus operandi´ de estos empresarios vitivinícolas inescrupulosos: cobrar y no entregar”, cerró el abogado.