Vendió un riñón para comprarse un iPhone pero todo terminó mal

Vender un riñón en China

Wang Shangkun creció en una familia humilde donde un teléfono Apple era un lujo inalcanzable. En un chat un "agente de riñones" le lanzó la oferta: "Vende tu riñón y gana 20.000 yuanes".

"¿Para qué necesito dos riñones? Uno basta", respondió Wang Shangkun con la ingenuidad de la adolescencia.

He Wei, líder de una mafia de tráfico de órganos, coordinó la cirugía en un hospital militar clandestino. Cinco médicos corruptos extirparon el riñón en una operación de 9 horas, en condiciones insalubres.

La banda se embolsó 350.000 yuanes del comprador anónimo, por lo que Wang Shangkun recibió solo el 10% de la operación por su propio riñón. Con su botín, corrió a la tienda Apple.

La euforia duró días. Al volver a casa pálido y con una cicatriz fresca en el abdomen, su madre olió algo raro y el joven le tuvo que confesar lo ocurrido. Se radicó la denuncia inmediatamente.

A los pocos días, la policía China irrumpió contra la banda arrestando a 9 implicados, incluyendo cirujanos. En 2012, 7 fueron condenados a entre 3 y 5 años de cárcel.

Días después, infecciones asolaron el riñón izquierdo del joven debido a las malas condiciones quirúrgicas y cero cuidados postoperatorios. La función renal cayó al 25% por lo que Wang Shangkun abandonó la escuela. Hoy, con 31 años está postrado en cama, pesa apenas 60 kilos (mide 1,90 metros) y necesita diálisis semanal.