La Dirección General de Escuelas (DGE) cesanteó a un docente luego de que determinara administrativamente su responsabilidad por un caso de tocamiento a una alumna de sexto grado en un colegio de La Paz. El hombre daba clases en la Escuela Juana de Jesús Aguirre de Quiroga.
Un docente de La Paz fue cesanteado e inhabilitado por 3 años tras tocar a una alumna
La DGE determinó su responsabilidad administrativa por tocamientos a una niña de sexto grado en 2019. El área de Género lo consideró violencia de género
El hecho ocurrió el 26 de abril de 2019 cuando la víctima estaba con sus compañeras en la galería del establecimiento. En ese momento, según surge de un documento oficial, el agresor se acercó a la niña, le levantó la remera y le comenzó a tocar la espalda.
La DGE resolvió cesantearlo e inhabilitarlo por un período de 3 años, luego de un informe de la Dirección de Asuntos Jurídicos que consideró el hecho denunciado como de "muy especial gravedad".
La DGE sostuvo que los hechos son compatibles con violencia de género
Por su parte, la Coordinación del Área de Género del gobierno escolar sostuvo que los hechos son compatibles con violencia de género. Específicamente, en el artículo 5 de la Ley de Violencia de Género, que castiga cualquier acción que implique la vulneración del derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual, incluyendo el acoso o abuso sexual.
Ambas áreas de la DGE determinaron que los hechos del acusado violaron el Estatuto del Docente, la Ley Nacional de Educación y la Ley de Protección Integral a las Mujeres.
Desde el organismo señalaron que el acusado no aportó pruebas para revertir los cargos, solo se "limitó a la negación genérica de las imputaciones, sin oponer defensas o pruebas tendientes a desvirtuar los elementos probatorios".
Además, la DGE indicó que se trata de un docente jubilado que, de no haber sido cesanteado, podría haber vuelto a tomar horas en el sistema educativo.