Un docente de La Paz fue cesanteado e inhabilitado por 3 años tras tocar a una alumna

contra el abuso sexual infantil.png La alumna cursaba el sexto grado de una escuela de La Paz cuando sufrió el abuso. Imagen ilustrativa

La DGE sostuvo que los hechos son compatibles con violencia de género

Por su parte, la Coordinación del Área de Género del gobierno escolar sostuvo que los hechos son compatibles con violencia de género. Específicamente, en el artículo 5 de la Ley de Violencia de Género, que castiga cualquier acción que implique la vulneración del derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual, incluyendo el acoso o abuso sexual.

Ambas áreas de la DGE determinaron que los hechos del acusado violaron el Estatuto del Docente, la Ley Nacional de Educación y la Ley de Protección Integral a las Mujeres.

Desde el organismo señalaron que el acusado no aportó pruebas para revertir los cargos, solo se "limitó a la negación genérica de las imputaciones, sin oponer defensas o pruebas tendientes a desvirtuar los elementos probatorios".

Además, la DGE indicó que se trata de un docente jubilado que, de no haber sido cesanteado, podría haber vuelto a tomar horas en el sistema educativo.