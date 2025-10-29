Concurso docente 2026 para nivel inicial: fechas de inscripción y requisitos

El acto de ofrecimiento a titularidad de las vacantes será mediante videollamada, con la intervención de la Secretaría Técnica y los miembros de la Junta Calificadora de Méritos correspondiente, con la asistencia técnica y jurídica de asesores letrados de la Dirección General de Escuelas (DGE), de los asistentes técnicos y administrativos de la Unidad de Gestión de Salud Laboral.

Requisitos para participar del concurso

Los requisitos que estableció la DGE son estos:

Poseer título docente (registrado en la oficina de títulos y estudios) y bono de Puntaje 2026 de Nivel Inicial Definitivo

Ser argentino nativo o por opción

Tener constancia de voto de los últimos tres años

Tener certificado de aptitud psicofísica vigente, válido al momento del concurso

Certificado de antecedentes penales

No figurar en el registro de deudores alimentarios, morosos ni figurar en el registro de Juicios Universales y otros requisitos que están explayados en la resolución.

Desde el gobierno escolar aclararon que los aspirantes a concursar deberán enviar la documentación mediante el enlace que será comunicado por los medios oficiales pertinentes, previo al concurso.

El envío de la documentación es obligatorio, así también la inscripción por GEI rol Eventos 2026-MIDI que expresa formalmente la voluntad de participar.