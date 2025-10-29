Concurso docente 2026 para nivel inicial: fechas de inscripción y requisitos

La Dirección General de Escuelas (DGE) presentó este martes el calendario, procedimiento y normativas para el concurso docente 2026 para nivel inicial. El proceso será virtual, según indicaron en la Resolución 6012-2025.
Fechas importantes para el concurso de ingreso a la docencia 2026 del nivel inicial
El cronograma pautado por la DGE es el siguiente:
- Inscripción: del 30 de octubre al 12 de noviembre hasta las 23:59 horas por GEI Eventos 2026-MIDI-Movimiento de Ingreso Docente Inicial.
- Publicación de orden de méritos provisorio: 14 de noviembre.
- Resolución de reclamos: del 14 de noviembre al 1 de diciembre hasta las 18 horas al correo: [email protected]
- Publicación de Orden de Méritos Definitivo: 3 de diciembre.
- Acto virtual sincrónico: 15 y 16 de diciembre.
- Alta de los docentes que optaron en Concurso: 1 de febrero del 2026.
El concurso de ingreso se realizará de forma virtual sincrónica y todas las instancias serán grabadas, según la información oficial de la DGE.
El acto de ofrecimiento a titularidad de las vacantes será mediante videollamada, con la intervención de la Secretaría Técnica y los miembros de la Junta Calificadora de Méritos correspondiente, con la asistencia técnica y jurídica de asesores letrados de la Dirección General de Escuelas (DGE), de los asistentes técnicos y administrativos de la Unidad de Gestión de Salud Laboral.
Requisitos para participar del concurso
Los requisitos que estableció la DGE son estos:
- Poseer título docente (registrado en la oficina de títulos y estudios) y bono de Puntaje 2026 de Nivel Inicial Definitivo
- Ser argentino nativo o por opción
- Tener constancia de voto de los últimos tres años
- Tener certificado de aptitud psicofísica vigente, válido al momento del concurso
- Certificado de antecedentes penales
- No figurar en el registro de deudores alimentarios, morosos ni figurar en el registro de Juicios Universales y otros requisitos que están explayados en la resolución.
Desde el gobierno escolar aclararon que los aspirantes a concursar deberán enviar la documentación mediante el enlace que será comunicado por los medios oficiales pertinentes, previo al concurso.
El envío de la documentación es obligatorio, así también la inscripción por GEI rol Eventos 2026-MIDI que expresa formalmente la voluntad de participar.