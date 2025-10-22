Detuvieron a un docente in fraganti mientras filmaba a alumnas en un colegio

Móvil policial (1).jpg

En todas las imágenes las alumnas estaban vestidas con el uniforme del colegio, de acuerdo a las fuentes judiciales consultadas.

El docente quedó a disposición de la Justicia

El sospechoso quedó a disposición del fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Bergamín, quien recaba pruebas mientras decide la situación procesal del docente.

Durante el procedimiento, le secuestraron dos celulares y una computadora.

Los dispositivos serán peritados para determinar si el acusado tiene más material de abuso sexual infantil o si había compartido las imágenes con terceros.

La versión oficial de la DGE sobre el pasante acusado de filmar alumnas

Por otra parte, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) explicaron que la profesora de Informática fue quien avisó a la dirección del colegio para hacer la denuncia.

Así, se dio paso a la intervención de la Policía, que actuó junto al fiscal y aprehendieron al docente. "También han labrado actas en la escuela, y de esta forma se cumple la parte formal con todo lo actuado para proceder con el sumario y baja correspondiente. Después, el resto seguirá su proceso por parte de la Justicia", concluyeron desde el gobierno escolar.