El profesor de Kung Fu acusado de abusar a 5 alumnos declaró que es "inocente de todos los delitos"

Gerónimo Peralta.jpg El acusado de 5 abusos sexuales declaró en el juicio.

Fuentes judiciales detallaron que el acusado se dedicó varios minutos a hablar sobre teorías de educación física, medicina china y rehabilitación de lesiones. Ese fue el preámbulo para referirse sobre cada uno de los 5 hechos de abuso sexual que le endilgan.

El profesor aseguró que realizó ejercicios de estiramientos y movilidad articular en sus alumnos pero sin "ningún contenido de connotación sexual". Admitió que "puede haber habido algún roce pero no de forma deliberada". Incluso manifestó que a uno de los denunciantes jamás lo masajeó.

En los próximos días se realizará una inspección ocular en la escuela de Kung Fu ubicada en Chacras de Coria y luego se realizará la etapa de alegatos a finales de mes. En caso de que el profesor sea declarado culpable de los abusos sexuales, los jueces Mauricio Juan, Ariel Spektor y Carmen Magro lo condenarán a una pena de entre 8 y 50 años de cárcel.

Gerónimo Peralta kung fu.jpg En días se sabrá la sentencia sobre los presuntos abusos sexuales.

El profesor de kung fu denunciado por abuso sexual

El hombre de 34 años era instructor de Kung Fu en una escuela de artes marciales que tiene varias sedes en Mendoza. En su labor habría cometido abusos sexuales con al menos 5 víctimas, tanto en un establecimiento ubicado en el centro como en otros en Chacras de Coria.

El modus operandi era el mismo: llevaba a los alumnos de Kung Fu a una habitación privada, se aprovechaba de su superioridad jerárquica dentro de la disciplina y bajo distintas excusas -como por ejemplo masajes- las terminaba vejando.

La primera denuncia tuvo como víctima a un adolescente que habría sido vejado en reiteradas oportunidades en la sede ubicada en Chacras de Coria. El menor fue abordado entre principios y mediados de 2022, cuando tenía 15 años. Ese caso destapó una ola de acusaciones, incluyendo algunas denuncias por abuso sexual de vieja data ya que habría ocurrido en 2015.