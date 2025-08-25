El profesor de kung fu acusado de abuso sexual.

Este martes se pondrá primera marcha en el juicio contra un hombre de 34 años acusado de 5 abusos sexuales ocurridos en Chacras de Coria. El sospechoso, que está detenido desde fines de 2022, podría ser condenado con una pena de hasta 50 años de prisión si es encontrado culpable de vejar a sus alumnos de una escuela de Kung Fu.

Desde las primeras horas de la mañana de este martes, el hombre de 34 años -se reserva su identidad- se sentará en el banquillo de acusados y así lo hará al menos hasta septiembre, según prevé la agenda judicial. Es que el juicio ventilará 5 hechos de abuso sexual, por lo que estará plagado de varios testigos.

Entre las personas que se encuentran citadas al juicio se encuentran algunas de las víctimas, ya mayores de edad en unos casos. También los progenitores de otros denunciantes, personas que trabajaban en la academia de kung fu ubicada en Chacras de Coria y psicólogos y psiquiatras que intervinieron en la investigación.

En caso de que se el profesor de kung fu sea declarado culpable de los abusos sexuales, los jueces Mauricio Juan, Ariel Spektor y Carmen Magro lo condenarán a una pena de entre 8 y 50 años de cárcel.

El hombre de 34 años era instructor de kung fu en una escuela de artes marciales que tiene varias sedes en Mendoza. En su labor habría cometido abusos sexuales con al menos 5 víctimas, tanto en un establecimiento ubicado en el centro como en otros en Chacras de Coria.

El modus operandi era el mismo: llevaba a las víctimas a una habitación privada, se aprovechaba de su superioridad jerárquica dentro de la disciplina y bajo distintas excusas -como por ejemplo masajes- las terminaba vejando.

La primera denuncia tuvo como víctima a un adolescente que habría sido vejado en reiteradas oportunidades en la sede ubicada en Chacras de Coria. El menor fue abordado entre principios y mediados de 2022, cuando tenía 15 años. Ese caso destapó una ola de acusaciones, incluyendo algunas denuncias por abuso sexual de vieja data ya que habría ocurrido en 2015.

