En caso de que se el profesor de kung fu sea declarado culpable de los abusos sexuales, los jueces Mauricio Juan, Ariel Spektor y Carmen Magro lo condenarán a una pena de entre 8 y 50 años de cárcel.

El hombre de 34 años era instructor de kung fu en una escuela de artes marciales que tiene varias sedes en Mendoza. En su labor habría cometido abusos sexuales con al menos 5 víctimas, tanto en un establecimiento ubicado en el centro como en otros en Chacras de Coria.

El modus operandi era el mismo: llevaba a las víctimas a una habitación privada, se aprovechaba de su superioridad jerárquica dentro de la disciplina y bajo distintas excusas -como por ejemplo masajes- las terminaba vejando.

La primera denuncia tuvo como víctima a un adolescente que habría sido vejado en reiteradas oportunidades en la sede ubicada en Chacras de Coria. El menor fue abordado entre principios y mediados de 2022, cuando tenía 15 años. Ese caso destapó una ola de acusaciones, incluyendo algunas denuncias por abuso sexual de vieja data ya que habría ocurrido en 2015.