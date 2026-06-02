La explicación sobre el ADN negativo de un penitenciario detenido por abusar a una presa: una vasectomía

Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (ES.TRA.DA) - Rugbiers Franceses El abuso sexual habría ocurrido en le interior de la Estrada. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Las pruebas sobre el abuso sexual

El episodio habría ocurrido el 7 de abril pasado en horas de la mañana dentro del sector de ingresos en la Estrada, el complejo carcelario ubicado anexo al Polo Judicial Penal. Allí se encontraba una mujer de 38 años que había sido detenida tras robar un teléfono celular días atrás.

Según la versión de la detenida, un penitenciario le ofreció comer una torta y la sacó de su celda. La mujer ingresó al baño para orinar y en ese momento fue abordada por el agente que la acorraló contra un lavamanos y la abusó sexualmente. Luego le dio dinero para que guarde silencio y le recomendó que no lo esconda en sus partes íntimas porque la iban a requisar.

La investigación se inició ese mismo día tras la denuncia de un colega del sospechoso a quien la víctima le confesó lo ocurrido. Luego la presa amplió su declaración ante la Fiscalía y ratificó el presunto abuso sexual que sufrió.

Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (ES.TRA.DA) - Rugbiers Franceses La Estrada está ubicada anexa al Polo Judicial Penal. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

En el expediente son claves las imágenes de una cámara de seguridad que filmó al agente penitenciario ingresando al baño donde se encontraba la mujer, tal como ella relató.

Pero también hay una prueba que es controversial. Se encontró líquido prostático en las partes íntimas de la denunciante pero arrojó un resultado negativo al realizar un cotejo de ADN con el agente penitenciario. Al respecto, un perito del Cuerpo Médico Forense (CMF) detalló que esto puede ocurrir cuando el abusador se ha realizado una vasectomía por ende no eyacula espermatozoides. Ahora se realizarán nuevas pruebas para determinar si es la explicación de este caso.