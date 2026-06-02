Pese a que los estudios de ADN arrojaron resultado negativo, una jueza ordenó que continúe detenido el penitenciario acusado de abusar sexualmente a una mujer presa en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada) a mediados de abril pasado. Los expertos en cotejos genéticos aportaron una explicación al respecto: una vasectomía.
La explicación sobre el ADN negativo de un penitenciario detenido por abusar a una presa: una vasectomía
Una jueza dictó la prisión preventiva del penitenciario que habría cometido el abuso sexual en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada)
Este martes, la jueza Dolores Ramón dictó la prisión preventiva contra el suboficial ayudante de 38 años -se reserva su identidad- que está imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por pertenecer a las fuerzas de seguridad -arriesga de 8 a 20 años de cárcel-.
La magistrada hizo lugar al pedido que realizó la fiscal de Homicidios y Violencia Institucional Florencia Díaz Peralta, así como los abogados querellantes Emiliano Marlia y Franco Migliavacca. En tanto que rechazó el pedido de la defensa del penitenciario, el abogado Enoc Ortiz, quien solicitó su libertad por falta de pruebas.
Las pruebas sobre el abuso sexual
El episodio habría ocurrido el 7 de abril pasado en horas de la mañana dentro del sector de ingresos en la Estrada, el complejo carcelario ubicado anexo al Polo Judicial Penal. Allí se encontraba una mujer de 38 años que había sido detenida tras robar un teléfono celular días atrás.
Según la versión de la detenida, un penitenciario le ofreció comer una torta y la sacó de su celda. La mujer ingresó al baño para orinar y en ese momento fue abordada por el agente que la acorraló contra un lavamanos y la abusó sexualmente. Luego le dio dinero para que guarde silencio y le recomendó que no lo esconda en sus partes íntimas porque la iban a requisar.
La investigación se inició ese mismo día tras la denuncia de un colega del sospechoso a quien la víctima le confesó lo ocurrido. Luego la presa amplió su declaración ante la Fiscalía y ratificó el presunto abuso sexual que sufrió.
En el expediente son claves las imágenes de una cámara de seguridad que filmó al agente penitenciario ingresando al baño donde se encontraba la mujer, tal como ella relató.
Pero también hay una prueba que es controversial. Se encontró líquido prostático en las partes íntimas de la denunciante pero arrojó un resultado negativo al realizar un cotejo de ADN con el agente penitenciario. Al respecto, un perito del Cuerpo Médico Forense (CMF) detalló que esto puede ocurrir cuando el abusador se ha realizado una vasectomía por ende no eyacula espermatozoides. Ahora se realizarán nuevas pruebas para determinar si es la explicación de este caso.