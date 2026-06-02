Las pruebas contra el policía que abusó de una colega recién ingresada en una coqueta comisaría

policia buenos aires, inseguridad en argentina.jpg El policía de Buenos Aires quedó finalmente detenido. Imagen de archivo.

El policía abusador

El hombre abusó sexualmente de la joven -recién ingresada a la Policía de la Ciudad- en un anexo de una comisaría del barrio de Palermo. La primera situación ocurrió en diciembre de 2022, cuando la denunciante entró a un cuarto de limpieza, él cerró la puerta y la agredió. En junio de 2023, y luego de que la víctima lo hubiera evitado durante meses, el oficial mayor aprovechó que estaban solos en la dependencia, se acercó, se bajó los pantalones y le exhibió su miembro. Cuando ella intentó irse, el hombre la abrazó y la manoseó, mientras continuaba semidesnudo.

En el fallo, el tribunal indicó que Facundo Sánchez Aguilar “se aprovechó de la inexperiencia laboral de la mujer y de su rol de instructor”. También marcó como agravante que el hombre se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la víctima y de la relación de subordinación. A su vez, hizo foco en la angustia que generó a la mujer y las consecuencias laborales que le implicaron los episodios abusivos.

Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso donde cuestionó la verosimilitud del relato de la víctima y pidió la absolución del policía. Sin embargo, el 31 de marzo de este año, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó el planteo y confirmó la condena. De este modo, el 9 de abril, el tribunal ordenó la detención del condenado, pero quedó en calidad de prófugo.

Tras realizar el entrecruzamiento de información, efectivos de la Policía Federal comenzaron a verificar las direcciones. En ese marco, se localizó y detuvo a Facundo Sánchez Aguilar en la localidad de Arturo Seguí, a unos 20 kilómetros de la ciudad de La Plata.