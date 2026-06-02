Un policía fue detenido en el marco de la causa donde resultó condenado por abuso sexual de una compañera en una comisaría del barrio porteño de Palermo. Facundo Sánchez Aguilar estaba prófugo desde abril cuando se ordenó su captura luego de que la Cámara Nacional de Casación confirmara la sentencia.
Las pruebas contra el policía que abusó de una colega recién ingresada en una coqueta comisaría
La Justicia confirmó la condena y ordenó la detención del policía que cometió el hecho en una dependencia ubicada en Palermo
Personal de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina detuvo a un policía de la Ciudad de Buenos Aires que en 2025 fue condenado a 7 años de prisión por haber abusado sexualmente de una compañera de trabajo dentro de una comisaría.
Facundo Sánchez Aguilar (34) fue sentenciado en agosto del año pasado por los delitos de abuso sexual simple y agravado con acceso carnal. El Tribunal también ordenó que se realice la extracción de su perfil genético para que sea remitido al Banco de Datos Genéticos.
El policía abusador
El hombre abusó sexualmente de la joven -recién ingresada a la Policía de la Ciudad- en un anexo de una comisaría del barrio de Palermo. La primera situación ocurrió en diciembre de 2022, cuando la denunciante entró a un cuarto de limpieza, él cerró la puerta y la agredió. En junio de 2023, y luego de que la víctima lo hubiera evitado durante meses, el oficial mayor aprovechó que estaban solos en la dependencia, se acercó, se bajó los pantalones y le exhibió su miembro. Cuando ella intentó irse, el hombre la abrazó y la manoseó, mientras continuaba semidesnudo.
En el fallo, el tribunal indicó que Facundo Sánchez Aguilar “se aprovechó de la inexperiencia laboral de la mujer y de su rol de instructor”. También marcó como agravante que el hombre se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la víctima y de la relación de subordinación. A su vez, hizo foco en la angustia que generó a la mujer y las consecuencias laborales que le implicaron los episodios abusivos.
Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso donde cuestionó la verosimilitud del relato de la víctima y pidió la absolución del policía. Sin embargo, el 31 de marzo de este año, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó el planteo y confirmó la condena. De este modo, el 9 de abril, el tribunal ordenó la detención del condenado, pero quedó en calidad de prófugo.
Tras realizar el entrecruzamiento de información, efectivos de la Policía Federal comenzaron a verificar las direcciones. En ese marco, se localizó y detuvo a Facundo Sánchez Aguilar en la localidad de Arturo Seguí, a unos 20 kilómetros de la ciudad de La Plata.